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الصحة في غزة : 10569 شهيداً بينهم 4324 طفلا منذ بدء العدوان على القطاع

11/8/2023 6:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع

واضاف ان الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 241 شهيدا

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