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​جيش الاحتلال يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة

11/8/2023 6:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي اسرائيلي في غزة ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 33 منذ إعلان بدء العملية البرية على قطاع غزة في اليوم الـ 25 من الحرب.
وكان قد اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بوقت مبكر اليوم الأربعاء، عن مقتل جندي شمال قطاع غزة ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 350 منذ بدء عملية طوفان الاقصى 7 أكتوبر الماضي .
تخوض حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" معارك ضارية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة ، أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي وآلياته ، حيث أعلنت كتائب القسام تدمير 9 آليات إسرائيلية، بما في ذلك 7 دبابات، واصابة جندي اسرائيلي بقنص مباشر منذ صباح اليوم الأربعاء. كما أعلنت أيضًا تدمير 15 آلية إسرائيلية يوم أمس الثلاثاء.




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