أشياء يجب معرفتها عن مقاطع الفيديو المزيفة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لا تعتبر مقاطع الفيديو المزيفة ظاهرة جديدة، فهي موجودة منذ زمن، إلا أن التقدم التكنولوجي جعلها متطورة إلى حد كبير.فيما يلي مجموعة من الأشياء التي يجب معرفتها عن مقاطع الفيديو المزيفة، وفق موقع“غادجيتس ناو” الإلكتروني:ما هي مقاطع الفيديو المزيفة؟

عبارة عن مقاطع فيديو يتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لاستبدال شكل الشخص أو صوته بشخص آخر، مما يجعله يبدو كما لو أنه قال أو فعل أشياء، لم يقلها أو يفعلها أبداً.

كيف تتم صناعة مقاطع الفيديو المزيفة العميقة؟

يتم إنشاء مقاطع الفيديو المزيفة باستخدام مجموعة من شبكات التشفير وفك التشفير. تقوم شبكة التشفير بتحليل محتوى المصدر، مثل الوجه الأصلي، وتستخرج الميزات والتمثيلات الأساسية. يتم بعد ذلك تمرير هذه الميزات إلى شبكة وحدة فك التشفير، التي تولد محتوى جديداً.

يتم تكرار هذه العملية لكل إطار من الفيديو لضمان الاستمرارية. تعمل شبكات التشفير من خلال وجود شبكة مولدات تنشئ محتوى مزيفاً، وشبكة تمييزية تحاول التمييز بين المحتوى المزيف والمحتوى الحقيقي.

كيفية اكتشاف التزييف العميق

لاكتشاف التزييف العميق، يمكنك البحث عن التناقضات المرئية والصوتية، بالإضافة إلى العلامات الأخرى، على النحو التالي:

ابحث عن تعابير الوجه

تحقق من عدم وجود تعبيرات وجه غير طبيعية، أو مزامنة شفاه غير متطابقة.

استمع إلى الصوت بعناية لرصد التناقضات

عندما تكون في شك بشأن مقطع فيديو، ابحث عن التناقضات في الصوت. استمع للتغيرات في النغمة، أو طبقة الصوت، أو أنماط الكلام غير الطبيعية.

تحقق من المناطق المحيطة حيث تم تصوير الفيديو

ابحث عن التشوهات البصرية أو عدم وضوح الرؤية، أو الإضاءة غير المتناسقة، وتأكد ما إذا كان الشخص الموجود في الفيديو يمكن أن يكون في تلك المناطق المحيطة أم لا.

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