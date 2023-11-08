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منتخب النشامى يعلن قائمته لمواجهتي طاجيكستان والسعودية

11/8/2023 6:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجهاز الفني لمنتخب النشامى بقيادة المدرب الحسين عموتا، قائمة تضم 25 لاعباً استعداداً لمواجهتي طاجيكستان والسعودية في انطلاقة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027.
ضمت القائمة الآتيين: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، أحمد جعيدي، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، مصطفى عيد، سليم عبيد، عبدالله نصيب، براء مرعي، يوسف أبو الجزر، نزار الرشدان، نور الروابدة، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، محمود شوكت، صالح راتب، أنس العوضات، أمين الشناينة، مهند أبو طه، محمود مرضي، موسى التعمري، علي علوان، ويزن النعيمات.
ينطلق منتخب النشامى في رحلته بتصفيات كأس العالم بلقاء طاجيكستان في العاصمة دوشنبه مساء الخميس 16 تشرين الثاني، ثم يعود لعمّان لمواجهة السعودية مساء الثلاثاء 21 من الشهر نفسه.


بدأ المنتخب الوطني تدريباته في عمان يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني بمشاركة اللاعبين المحليين وعدد من اللاعبين المحترفين في الخارج، في انتظار استكمال الفريق تدريجياً قبل مغادرته إلى طاجيكستان في الاثنين 13 الجاري.


يُشار إلى أن منتخب النشامى وقع في المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.


على جانب آخر، يقع منتخب النشامى في المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا 2023، إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، والتي ستُقام في قطر مطلع العام 2024.

ملاعب

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