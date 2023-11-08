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17 شهيدا في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات

11/8/2023 6:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتقى 17 شهيدا إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، معظمهم من الأطفال وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .

واعلنت الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في الـ 7 من اكتوبر الماضي

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