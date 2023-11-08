17 شهيدا في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات

17 شهيدا في قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات
التاريخ
11/8/2023 6:11:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتقى 17 شهيدا إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، معظمهم من الأطفال وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
واعلنت الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 10569 شهيدا بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في الـ 7 من اكتوبر الماضي
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