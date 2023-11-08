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إصابة طفل برصاص الاحتلال في رام الله

11/8/2023 6:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب طفل، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن طفلا (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الظهر، خلال مواجهات في القرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه المواطنين الفلسطينيين.




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