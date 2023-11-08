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مانشستر سيتي يشق طريقه إلى ثمن نهائي الأبطال بسهولة

11/8/2023 6:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضمن مانشستر سيتي تأهله إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه مساء الثلاثاء على مضيفه يونج بويز 3-0، ضمن الجولة لرابعة من منافسات المجموعة السابعة.
وأحرز إيرلينج هالاند (23 من ركلة جزاء و50) وفيل فودين (45+1) أهداف مانشستر سيتي.
وارتفع رصيد مانشستر سيتي في صدارة المجموعة إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد يونج بويز عند نقطة وحيدة، ليفقد أمل التأهل.
وكما كان متوقعا، سيطر مانشستر سيتي على المبراة من بدايتها وحتى نهايتها، حيث بدأ المباراة مهاجما، وكاد يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما وصلت مرر ماتيو كوفاسيتش الكرة بطريقة فنية إلى جاك جريليش، فهيأها الأخير أمام ريكو لويس الذي سددها ليبعدها بينيتو من خط المرمى.
وهدد مانشستر سيتي مرمى مضيفه في الدقيقة الحادية عشرة، عندما مرر كايل ووكر إلى زميله هالاند الذي سدد نحو القائم القريب، لكن الحارس راكيوبي تصدى لمحاولته.
وأرسل لاعب الوسط البرتغالي ماثيوس نونيز كرة عرضية، ارتقى لها زميله فيل فودين الذي لم يتمكن من تسديدها رأسية بالشكل السليم، لتتهادى الكرة بين يدي راكيوبي في الدقيقة 14.
وتألق راكيوبي في حماية مرماه بالدقيقة السابعة عشرة، عندما تصدى لركلة حرة نفذها ووكر، لترتد الكرة إلى فودين، لكن الحارس منعه من متابعة الكرة في المرمى.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، بعد إعاقة نونيز داخل المنطقة، ونفذ هالاند الركلة بنجاح مفتتحا التسجيل في الدقيقة 23.
واصل مانشستر سيتي خطورته في الدقيقة 36، عندما وصلت الكرة إلى ووكر الذي أرسل كرة عرضية من لنحية اليمنى، نجح المدافع أميندا في وضع قدم أمامها، ليعجز هالاند عن متابعتها بالشكل الصحيح ويلتقطها راكيوبي.
ونجح مانشستر سيتي في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عندما مرر جريليش كرة ذكية في الناحية اليمنى لفودين، الذي تخطى رقيبه بمهارة قبل أن يسدد نحو القائم البعيد.
ودخل ناثان أكي بين الشوطين مكان جون ستونز في تشكيلة مانشستر سيتي، وقدم كوقاسيتش كرة على طبق ذهبي إلى نونيز الذي سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 47.

وأضاف هالاند الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 50، عندما تلقى كرة من لويس، ليتقدم بها ويسددها من خارج منطقة الجزاء على يسار الحارس الذي طار له دون فائدة.
ولعب يونج بويز ناقص الصفوف منذ الدقيقة 53، بعد طرد لاعبه لاوبر، إثر تدخل عنيف بحق البديل أكي.
واقترب مانشستر سيتي من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 57، عندما وصلت كرة ووكر إلى جريليش الذي سدد في مكان وقوف الحارس، وبرع راكيوبي في التصدي لتسديدة فودين، الذي تخطى لاعبين اثنين قبل التسديد في الدقيقة 60.
وحصل بديل مانشستر سيتي كالفن فيليبس على لكرة خارج منطقة الجزاء، ليتخلص من كامارا وبسدد، لترتد تسديدته من قدم مدافع وتتحول على ركنية لم تثمر في الدقيقة 70.
واقتحم لويس منطقة جزاء يونج بويز، قبل أن يعيد الكرة للوراء إلى كوفاسيتش الذي سددها بتسرع بجانب المرمى في الدقيقة 73.
وشق البديل الآخر جيريمي دوكو طريقه من الناحية اليسرى، مستغلا مهاراته الرفيعة، قبل أن يسدد كرة لم يجد راكيوبي صعوبة في لسيطرة عليها بالدقيقة 83.

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