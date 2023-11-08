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عاجل//ميلان يقلب الطاولة على باريس.. ويشعل مجموعة الموت

11/8/2023 6:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق ميلان فوزا مثيرا على ضيفه باريس سان جيرمان، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
باريس افتتح النتيجة في الدقيقة التاسعة عن طريق ميلان سكرينيار، لكن ميلان نجح في قلب الطاولة بتسجيل هدفين عن طريق رافائيل لياو "12" وأوليفيه جيرو "50".
بهذا الفوز، وصل ميلان للنقطة الخامسة ويتقدم للمركز الثالث بالمجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد باريس عند 6 نقاط بالمركز الثاني، وتشتعل المجموعة قبل جولتين من نهاية المجموعات.
سنحت أول فرصة باللقاء إلى لوفتوس تشيك الذي حصل على تمريرة من لياو، ليسددها لاعب وسط ميلان بتسديدة مرت فوق العارضة.
وبعد ثواني، انطلق عثمان ديمبلي بهجمة سريعة من الجناح الأيمن ليمرر الكرة إلى مبابي الذي أطلق تسديدة أرضية تصدى لها حارس ميلان ماينان على مرتين.
وفي الدقيقة التاسعة، وضع سكرينيار مدافع باريس، فريقه في المقدمة بعد ركنية قابلها القائد ماركينيوس برأسية لتمر ويتابعها سكرينيار من داخل الستة ياردة برأسية أخرى داخل الشباك وسط غياب الرقابة الدفاعية تماما.
فرصة التعديل جاءت بعد دقيقتين فقط لميلان، حيث انطلق كالابريا الظهير الأيمن للروسونيري، بالكرة ومرر عرضية إلى موسى الذي أطلق تسديدة قوية تصدى لها دوناروما.
وفي الدقيقة 12، تمكن ميلان من معادلة النتيجة عبر نجمه رافائيل لياو، الذي بدأ الهجمة بانطلاقة وتمريرة إلى جيرو بالناحية اليسرى، ليتوغل المهاجم ويسدد قذيفة تصدى لها دوناروما، لترتد ويتابعها لياو بتسديدة مقصية ممتازة لداخل الشباك.
وأضاع مبابي فرصة مؤكدة بعد انفراده بمرمى ميلان إثر تمريرة ممتازة في عمق الدفاع لكنه فشل في السيطرة عليها لينجح ماينان في الخروج سريعا من مرماه ويمسك بالكرة قبل مبابي.
ووقفت العارضة في الدقيقة 26 أمام تسديدة صاروخية من ديمبلي، لتمنع هدفا مؤكدا لباريس، وترتد الكرة بهجمة مرتدة وصلت إلى لوفتوس تشيك الذي انطلق ومرر الكرة لجيرو بالناحية اليسرى من المنطقة، ويطلق الفرنسي تسديدة قوية تمر بجوار القائم الأيمن لدوناروما.
ميلان بالدقيقة 31 حصل على ركلة حرة أمام المنطقة بعد عرقلة لياو، ليقدم موسى على تسديدها ويرسل تصويبة مباشرة باتجاه المرمى، تمكن حارس باريس من إبعادها.
واستمر الرتم العالي وسنحت فرصة جديدة لميلان بعد تمريرة ريجنديرز إلى الجناح لياو، الذي توغل داخل المنطقة وأطلق كرة مرت بجوار قائم دوناروما الأيمن.
بعد مضي 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، ضاعف ميلان النتيجة بهدف ثان عن طريق جيرو الذي استغل كرة عرضية من ثيو هيرنانديز من الجانب الأيسر، ليرتقي أعلى من سكرينيار ويحولها برأسية داخل الشباك.
وبحثا عن تغيير شكل فريقه وتعديل النتيجة، أجرى لويس إنريكي مدرب باريس، تبديلا في الدقيقة 60 بخروج الثلاثي كولو مواني، فيتينا، أوجارتي، ودفع بجونزالو راموس، كانج إن لي وفابيان رويز بدلا منهم.
وتألق دوناروما ومنع هدف ثالث لميلان، بعد أن سدد ثيو هيرنانديز ركلة حرة مباشرة كانت بطريقها للشباك، لولا أن نجح الحارس الإيطالي في إبعادها بأطراف أصابعه لركنية.
مبابي انطلق من الجانب الأيسر بالدقيقة 68 ليتفوق بسرعته على المدافع توموري، ويسدد كرة باتجاه المرمى، تصدى لها ماينان بقدميه وحولها لركنية.
بيولي أجرى أولى تبديلات ميلان بالدقيقة 83، فشارك كرونيتش محل موسى، وأوكافور بدلا من لياو.. وبعد نزوله بثواني فقط، كاد أوكافور أن يسجل ثالث أهداف ميلان، بعد أن مر بشكل جيد داخل المنطقة وسدد كرة بالمرمى تألق فيها جيجي وحولها لركنية.
وببراعة ومهارة الكوري كانج لي، راوغ المدافع ثياو داخل المنطقة وأطلق تسديدة قوية من مسافة قريبة من المرمى، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر لماينان ومرت خارج الملعب بالدقيقة 89.

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