Wednesday, 08 November 2023 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 65 فلسطينيا في الضفة الغربية

11/8/2023 6:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 65 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم.


وأضاف النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت 2280 فلسطينيا في الضفة منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


MENAFN08112023000208011052ID1107393433

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث