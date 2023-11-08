الاحتلال يعتقل 65 فلسطينيا في الضفة الغربية
التاريخ
11/8/2023 6:11:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 65 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم.
وأضاف النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت 2280 فلسطينيا في الضفة منذ عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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