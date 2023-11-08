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عصابة تقتحم منزل عائلة نيمار لاختطاف طفلته.. فيديو

11/8/2023 6:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض منزل عائلة برونا بيانكاردي رفيقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق الهلال السعودي لكرة القدم، لعملية سطو مسلح خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.
وكان نيمار قد رزق قبل أيام قليلة بمولودة جديدة تدعى "مافي" من برونا بيانكاردي، وهي السبب الرئيسي في عملية السطو.
وقالت وسائل إعلام برازيلية إن منزل رفيقة نيمار تعرض لعملية السطو في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء على يد 3 لصوص، حيث كان الهدف الرئيسي هو العثور عليها رفقة المولودة الجديدة لمساومة النجم البرازيلي عليهما.
وأشارت التقارير الإعلامية في البرازيل إلى أن رفيقة نيمار ومولودته لم تكونا متواجدتين في المنزل، بل كانتا في منزل أحد أصدقاء نيمار يحتفلون بمرور أول شهر لمافي.
وأوضحت التقارير أن اللصوص الثلاثة استغلوا عدم وجود كهرباء في العقار من أجل تنفيذ عملية السطو على المنزل، واقتحم المجرمون المنزل في الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء وقاموا بتقييد والدي رفيقة نيمار واستمروا في الأمر لمدة نصف ساعة تقريبا، لكنهما لم يتعرضا لأي أذى حسبما كشفت تحقيقات الشرطة البرازيلية لاحقا.

وعقب فرار اللصوص، اتصل والد رفيقة نيمار بالشرطة التي بدورها تعرفت على السيارة التي كان يقودها أحد اللصوص، وهو جارهم يبلغ من العمر 20 عاما، تم إلقاء القبض عليه، واعترف بالجريمة التي ارتكبها، حيث كان يقود سيارة مملوكة لوالده.
والتحقيقات أكدت سرقة حقائب يد، ساعات ومجوهرات ثمينة، لكن المفاجأة أن العصابة كانت تهدف إلى شيء أكبر من ذلك، وهو اختطاف ابنة نيمار.
وأبانت الشرطة في تحقيقاتها أن العصابة المسلحة ظلت تسأل طيلة الوقت عن مكان ابنة نيمار ووالدتها، لكنها لم تعثر عليهما في المنزل.
ونشرت الشرطة المدنية مقطع فيديو للمشتبه بهم الذين اقتحموا منزل برونا بيانكاردي (صديقة نيمار السابقة).

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