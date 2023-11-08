هالاند يقود سيتي لثمن نهائي أبطال أوروبا وميلان يثأر من سان جيرمان

MENAFN - Amman Net) سجل إرلينغ هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب للعبور للدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات بعد الفوز 3-0 على ضيفه يانغ بويز السويسري الثلاثاء.

وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا انطلاقته المثالية وضمن مقعدا في مراحل خروج المغلوب بعدما جمع 12 نقطة بعد 4 مباريات في المجموعة السابعة.

ويحتل يانغ بويز، الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد ساندرو لوبر في الدقيقة الـ53، المركز الرابع وله نقطة واحدة.

وبدأ سيتي المباراة بقوة وضغط وسجل هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 23 بعد مخالفة من لوبر على ماتيوس نونيز داخل منطقة الجزاء. وسدد ماكينة التهديف النرويجية بقوة عكس اتجاه الحارس أنتوني راسيوبي.

وجعل فيل فودن النتيجة 2-0 قبل الاستراحة بعد تمريرة من جاك غريليش. وتوغل لاعب إنجلترا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة منخفضة في شباك الحارس راسيوبي.

وكان هدف هالاند الثاني، والرابع في مباراتين أمام يانغ بويز، رائعا حين سدد كرة قوية من مسافة 20 ياردة في الدقيقة الـ51.

وتلقى المهاجم البالغ عمره 23 عاما تحية قوية من جماهير صاحب الأرض أثناء مغادرته الملعب.







جيرو رفع رصيده من الأهداف خلال مسيرته إلى 340 هدفا (الفرنسية)

ميلان يثأر من سان جيرمان

وثأر ميلان الإيطالي لخسارته بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أسبوعين في باريس، وتغلب عليه 2-1 الثلاثاء على ملعب سان سيرو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لدوري الأبطال.

وبهذه النتيجة اشتعلت المنافسة في مجموعة الموت حيث تنازل سان جيرمان عن المركز الأول لصالح بوروسيا دورتموند الألماني الذي يملك 7 نقاط بعد فوزه على نيوكاسل 2-0 اليوم أيضا، في حين يملك الفريق الفرنسي 6 نقاط مقابل 5 لميلان و4 لنيوكاسل.

وافتتح فريق العاصمة الفرنسية التسجيل عندما تطاول قائده البرازيلي ماركينيوس لكرة رأسية من ركلة ركنية رفعها عثمان ديمبيليه وحولها باتجاه القائم الثاني، حيث كان يتربص المدافع السلوفيني ميلان سكرينيار ليتابعها برأسه داخل الشباك في الدقيقة الـ9.

بيد أن فرحة سان جيرمان لم تدم طويلا، فعلى إثر هجمة سريعة بدأها البرتغالي رافايل لياو الذي مرر كرة أمامية باتجاه الفرنسي أوليفييه جيرو، فتوغل الأخير داخل المنطقة وأطلقها زاحفة سريعة تصدى لها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما من دون أن يلتقطها، فتهيأت مجددا أمام لياو الذي سدد بطريقة أكروباتية خلفية مدركا التعادل في الدقيقة الـ12.

والهدف هو الأول لميلان في المسابقة القارية هذا الموسم بعد اكتفائه بتعادلين سلبيين مع نيوكاسل ودورتموند قبل السقوط أمام سان جيرمان ذهابا.

وفي الشوط الثاني، نجح جيرو في منح التقدم لميلان مستغلا تمريرة عرضية متقنة من زميله في المنتخب الفرنسي ثيو هرنانديز ليضعها رأسية في الشباك بالدقيقة الـ51.

ورفع جيرو رصيده من الأهداف خلال مسيرته مع الأندية التي دافع عن ألوانها ومنتخب بلاده إلى 340 هدفا.

وأطلق تيو هرنانديز كرة قوية بيسراه من ركلة حرة مباشرة من 30 مترا طار دوناروما وتصدى لها ببراعة في الدقيقة الـ62.

ورمى سان جيرمان بكل ثقله لإدراك التعادل وأشرك مدربه الإسباني لويس إنريكي أكثر من ورقة هجومية في الدقائق الـ20 الأخيرة من دون أن تتغير النتيجة.