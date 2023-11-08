أهالي الاسرى الإسرائيليين يصدرون لهم جوازات سفر أجنبية

أهالي الاسرى الإسرائيليين يصدرون لهم جوازات سفر أجنبية
التاريخ
11/8/2023 6:11:39 AM
(MENAFN
- Amman Net) قالت هيئة البث الإسرائيلية "أهالي المحتجزين الاسرائيليين في غزة يصدرون لأبنائهم جوازات سفر أجنبية لضمان تدخل دول أخرى للإفراج عنهم".نقلا عن قناة التلجرام الخاصة بالمركز الفلسطيني للإعلام.
MENAFN08112023000209011053ID1107393430
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.