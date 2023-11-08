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أهالي الاسرى الإسرائيليين يصدرون لهم جوازات سفر أجنبية

11/8/2023 6:11:39 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت هيئة البث الإسرائيلية "أهالي المحتجزين الاسرائيليين في غزة يصدرون لأبنائهم جوازات سفر أجنبية لضمان تدخل دول أخرى للإفراج عنهم".نقلا عن قناة التلجرام الخاصة بالمركز الفلسطيني للإعلام.

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