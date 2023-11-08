هآرتس: ما عرفته الاستخبارات الإسرائيلية عن أنفاق حماس لا يقترب من حجمها وتعقيداتها

MENAFN - Amman Net) أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأنّ صورة المعارك في قطاع غزة أكثر تعقيداً من تلك التي يحاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تصديرها على أنها تحقق "نجاحاً هائلاً"، مشيرة إلى أنّ حجم الأنفاق وتعقيداتها أكبر مما عرفته أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة من خلال مقال تحليلي نشره المحلل العسكري عاموس هرئيل، اليوم الأربعاء، ويعتمد في جزء منه على معلومات حصل عليها من قيادات في الجيش، أنّ جزءاً من النجاحات التي تتحدث عنها إسرائيل قد تكون ناجمة عن محاولات حركة حماس الاحتفاظ بقوتها للمراحل المقبلة من الحرب.

وأوضح الكاتب أن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل حول أنفاق حماس في غزة لا تعكس حجمها الحقيقي ومدى تطورها ولا تعقيداتها، ولا تقترب من حجم هذا المشروع على أرض الواقع.

ويرى هرئيل أنّ جزءاً أساسياً من تحقيق النجاح يعتمد على مسألة الأنفاق، "فقد أصبح يتضح تدريجياً للجيش الإسرائيلي أن كل ما عرفته الاستخبارات الإسرائيلية عن منظومة الأنفاق الدفاعية التي حفرتها حماس لا يقترب من حجم هذا المشروع وتعقيداته، والذي ربما يكون الأكبر من نوعه في العالم. وبحسب مسؤولين استخباراتيين في الغرب وفي إسرائيل، فإن قيادة التنظيم والجناح العسكري قاما ببناء قدرات تتيح البقاء في الأنفاق لعدة أشهر".

في المقابل، أشار الكاتب إلى تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بأنّ "إسرائيل طوّرت قدرات تكنولوجية جديدة من أجل تدمير الأنفاق".

صورة الحرب أكثر تعقيداً

ونقل هرئيل عن ضباط في الجيش الإسرائيلي، يقودون المعركة في غزة، وعن مسؤولين آخرين ممن يديرونها في هيئة الأركان، أنّ صورة الحرب أكثر تعقيداً مما يتم تصويره.

مع هذا يشير الكاتب إلى أنّ القيادات في الجيش الإسرائيلي "راضية، بل ومتفاجئة للأفضل من المستوى المهني للقوات البرية في الأسبوع الثاني للتوغل البري في غزة. ويثني هؤلاء على العزيمة والروح القتالية (لدى جنود الاحتلال) والتعاون بين سلاح الجو والجهات الاستخباراتية، ولكن لا تزال هنالك تساؤلات حول مدى استعداد حماس لمواصلة الحرب حالياً".

وذكّرت الصحيفة بأنّ أول أمس الاثنين شهد "حوادث قليلة، بالنظر إلى أنّ قوات الجيش الإسرائيلي تطوّق مدينة غزة وتنشط على مشارفها الجنوبية والغربية، وأمس كان القتال أكثر حدة".

واستدركت "هآرتس": "ولكن لا يزال هناك انطباع بأن حماس تفضّل في بعض الأماكن إبقاء عناصرها في الأنفاق تحت الأرض، وأمام القوات الكبيرة من الجيش الإسرائيلي، إرسال مجموعات صغيرة فقط تركّز على إطلاق صواريخ مضادة للدروع من مسافة قريبة ومحاولة وضع عبوات ناسفة على الدبابات وناقلات الجنود المدرعة. وربما ترغب حماس في الحفاظ على معظم قوتها بهذه الطريقة".

ويرى الكاتب أنّ حقيقة رفض حركة حماس في هذه المرحلة أي مفاوضات فعلية بشأن إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين قد تشير أيضاً إلى أنّ قيادتها لا ترى حالياً أنّ الوضع حرج.

وأشار هرئيل إلى أنّ اليومين الماضيين شهدا انخفاضاً معيناً في حجم إطلاق الصواريخ باتجاه منطقة تل أبيب، ومرد هذا الأمر قد يعود لسببين، برأيه، "صعوبة إطلاق حماس صواريخ من شمال قطاع غزة في ظل هجمات الجيش الإسرائيلي، والرغبة في ترك ما يكفي من الصواريخ متوسطة المدى للمراحل المقبلة من القتال".

"لا يمكن القضاء على فكرة أو أيديولوجيا"

ولفت الكاتب إلى أنّ طول مدة الحرب بهذا الحجم من القوات قد لا يستمر طويلاً، وأنّ الولايات المتحدة التي تدعم العملية الإسرائيلية لهزيمة حماس، تضغط في المقابل من أجل هدنات إنسانية أطول، وترسل إشارات إلى أنه في المستقبل القريب ستكون هناك حاجة لدراسة تغيير شكل القتال.

في غضون ذلك، تريد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي عدة أشهر أخرى لاستكمال عملية ضرب حماس، لا سيما في شمال قطاع غزة وتمشيط هذه المناطق بدقة بهدف ضرب المقاومين وجمع الأسلحة.

وحول الواقع الذي يريد الجيش الإسرائيلي رسمه لليوم التالي للحرب، قال هرئيل إنّ الإجابات "غير واضحة" في هذه المرحلة.

وذكر أنّ التفكير السائد لدى الجيش هو أنه بالإمكان تفكيك القوة العسكرية والتنظيمية لحماس، وليس القضاء عليها كلياً، ذلك أنه لا يمكن القضاء على فكرة أو أيديولوجيا.

مع هذا، فإنّ الفكرة السائدة، بحسب الكاتب، هي أنّ استمرار الهجمات المكثفة على حماس سيؤدي في النهاية إلى التغيير، وأنّ الضغط المتزايد على تشكيلاتها في شمال القطاع وفقدانها قدراتها العسكرية، "سيعزز تسوية مستقبلية تشارك فيها قوى عربية ودولية، مع إخراج حماس من اللعبة السياسية على الساحة الفلسطينية".

ويرى المحلل العسكري الاسرائيلي أن الخطة يكتنفها الغموض إلى حد ما، ومليئة بالفجوات، خاصة ما يتعلق بالمراحل اللاحقة، "لكنها على الأقل تتطرق إلى هذه الأسئلة (حول ما بعد الحرب). فيما يثير نتنياهو استياء الأميركيين، يرفض التحدث معهم عن الأوضاع النهائية المرجوة".

العربي الجديد