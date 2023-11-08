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جيش الاحتلال يستهدف محولاً كهربائيًا في مخيم عين السلطان ويتسبب بانقطاع الكهرباء

11/8/2023 6:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) اريحا/PNN- استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم محولًا كهربائيًا في مخيم عين السلطان بأريحا، ما أدى إلى
انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المخيم، ونجحت طواقم الشركة المقدسية من استبدال المحول واستعادة التيار الكهربائي في وقت قياسي رغم التعقيدات الأمنية.

واعتبرت الشركة المقدسية في بيانٍ مقتضب صدر عنها تعقيباً على الحادثة، الاعتداء مقصودًا، مؤكدةً أن هذا الاعتداء هو الخامس منذ بدء الاحداث الحالية على طواقم ومقومات الشركة.


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