جيش الاحتلال يستهدف محولاً كهربائيًا في مخيم عين السلطان ويتسبب بانقطاع الكهرباء

(MENAFN
- Palestine News Network )
اريحا/PNN- استهدف جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم محولًا كهربائيًا في مخيم عين السلطان بأريحا، ما أدى إلى
انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المخيم، ونجحت طواقم الشركة المقدسية من استبدال المحول واستعادة التيار الكهربائي في وقت قياسي رغم التعقيدات الأمنية.
واعتبرت الشركة المقدسية في بيانٍ مقتضب صدر عنها تعقيباً على الحادثة، الاعتداء مقصودًا، مؤكدةً أن هذا الاعتداء هو الخامس منذ بدء الاحداث الحالية على طواقم ومقومات الشركة.
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