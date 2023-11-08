قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم
التاريخ
11/8/2023 6:11:25 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها وحدة خاصة "مستعربة"
اقتحمت منطقتي هندازة وشارع الصف وسوق الحلال وتقوم الآن بمحاصرة منزل أحد المواطنين.
يتبع...
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