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قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم

11/8/2023 6:11:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها وحدة خاصة "مستعربة"
اقتحمت منطقتي هندازة وشارع الصف وسوق الحلال وتقوم الآن بمحاصرة منزل أحد المواطنين.

يتبع...

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