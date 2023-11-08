الموجزززززززززززززز232

MENAFN - Palestine News Network ) - استشهد العشرات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 10 الاف و500

استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" غرب غزة.



وزيرة الصحة مي الكيلة تطلق، التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة،



قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها وحدة خاصة "مستعربة"

تقتحم اقتحمت منطقتي هندازة وشارع الصف في مدينة بيت لحم وتقوم الآن بمحاصرة منزل أحد المواطنين.

فجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل عائلة الأسير الطفل محمد باسل الزلباني، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.، الذي يتهمه الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط العسكري في شباط/فبراير الماضي

جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين خلال المعارك بغزة يررفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية الى33

-الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قفا مؤقتا للقتال في غزة لمدة ثلاثة ايام

-توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة