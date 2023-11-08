الموجزززززززززززززز232

(MENAFN
- Palestine News Network )
- استشهد العشرات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وحصيلة الشهداء ترتفع إلى أكثر من 10 الاف و500
استشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" غرب غزة.
وزيرة الصحة مي الكيلة تطلق، التحذير الأخير من انهيار المنظومة الصحية بالكامل في قطاع غزة،
قوة كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها وحدة خاصة "مستعربة"
تقتحم اقتحمت منطقتي هندازة وشارع الصف في مدينة بيت لحم وتقوم الآن بمحاصرة منزل أحد المواطنين.
فجرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزل عائلة الأسير الطفل محمد باسل الزلباني، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.، الذي يتهمه الاحتلال بمحاولة تنفيذ عملية طعن على حاجز مخيم شعفاط العسكري في شباط/فبراير الماضي
جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين خلال المعارك بغزة يررفع حصيلة الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية الى33
-الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قفا مؤقتا للقتال في غزة لمدة ثلاثة ايام
-توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء صافياً بوجه عام وحارا نسبيا نهاراً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة
MENAFN08112023000205011050ID1107393426
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.