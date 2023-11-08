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الشيخ: القيادة ترفض استلام المقاصة لاشتراط إسرائيل عدم تحويل الأموال إلى قطاع غزة

11/8/2023 6:11:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات ملايين الشواقل، ووضعها شروطا لعدم التحويل إلى قطاع غزة.

وشدد الشيخ على أن وحدة الأرض والشعب قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأن أوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، مؤكدا أننا سنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع حتى لو بقي لدينا درهم واحد.


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