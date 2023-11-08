الشيخ: القيادة ترفض استلام المقاصة لاشتراط إسرائيل عدم تحويل الأموال إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ترفض استلام أموال المقاصة بعد قرصنة إسرائيل لمئات ملايين الشواقل، ووضعها شروطا لعدم التحويل إلى قطاع غزة.
وشدد الشيخ على أن وحدة الأرض والشعب قرار فلسطيني لا مساومة عليه، وأن أوجه الصرف لميزانية السلطة تحددها حكومة فلسطين، مؤكدا أننا سنتقاسم لقمة العيش مع شعبنا في القطاع حتى لو بقي لدينا درهم واحد.
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