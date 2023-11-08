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1.996 مليار دينار قيمة الفاتورة النفطية للأردن في 8 أشهر

11/8/2023 6:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي بنسبة 19.2% .
وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية شهر آب الماضي من هذا العام، لتصل إلى حوالي 1.996 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.471 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية شهر آب الماضي للعام الحالي، نحو 475 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وفقا للمعطيات الإحصائية، تصدر الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل إلى حوالي 699 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 465 مليون دينار، وثم أرواح النفط "البنزين" بنحو 430 مليونا.
كما بلغت مستوردات المملكة من الديزل ما يقارب 376 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 25 مليون دينار.




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