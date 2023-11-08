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انخفاض ليرة الذهب دينارين اليوم في الاردن

11/8/2023 6:11:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفض سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي في الاردن اليوم الاربعاء بمقدار دينارين ، لتصل (سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 323 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 283 ديناراً ) ، وفقاً لامين سر النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .

واشار ديب ان سعر الاونصة وصل اليوم الى 1967 دولارا في التداولات العالمية

واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم عند سعر 39.8 للبيع للمواطنين مقابل 38.1 للشراء منهم

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