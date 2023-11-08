خيانة جار ونبأ وفاة.. يوم صادم في حياة نيمار!

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي، إنه يمر بحالة حزن شديدة، بسبب تلقيه صدمتين في نفس اليوم.

وكتب نيمار عبر حسابه على منصة "إنستغرام": "يوم حزين مع خبرين مدمرين للغاية".

وتابع: "في البداية، كان هجوم من إحدى العصابات على منزل برو سوفيرام (والد شريكته)، ولكن الحمد لله الجميع بخير!"

وأضاف: "ثانياً، وفاة صديق.. تعاطفي مع عائلته بأكملها، أتمنى أن يتقبل الله دعاءنا".

وشهد منزل والد عارضة الأزياء برونا بيانكاردي شريكة نيمار، عملية سطو مسلح من 3 لصوص، أمس الثلاثاء، بهدف اختطاف "مافي"ابنة اللاعب، التي رزق بها قبل حوالي شهر.

وبحسب قناة "غلوبو" البرازيلية، كان هدف اللصوص العثور على شريكة نيمار رفقة مولودتها الجديدة، لمساومة النجم البرازيلي عليهما، إلا إنهما كانا خارج المنزل، مشيرة إلى أن اللصوص قيدوا حركة والدي رفيقة نيمار، لكن لم يتعرضوا لأي منهما.

وتعرفت شرطة مدينة ساو باولو البرازيلية على السيارة التي كان يقودها أحد اللصوص، واتضح إنه جار نيمار ويبلغ من العمر 20 عامًا، حيث تم إلقاء القبض عليه واعترف بالجريمة، وتبحث السلطات عن مشتبه به آخر، وأثبتت التحقيقات سرقة حقائب يد وساعات ومجوهرات ثمينة.

وتمثلت الصدمة الثانية لنيمار التي تلقاها بعد ساعات من الصدمة الأولى، في تلقيه نبأ وفاة أحد أصدقاءه المقربين.

يذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف الهلال السعودي قادماً من باريس سان جيرمان، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون دولار، وفقاً لوسائل إعلام عالمية.

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