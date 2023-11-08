دوري أبطال أوروبا.. «بيبي» يدخل التاريخ من بوابة العواجيز

حقق النجم البرتغالي كيبلير لافيران "بيبي" مع ناديه بورتو، رقماً قياسياً بعد إحرازه هدفاً في شباك رويال أنتويرب، خلال المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت بهدفين دون مقابل لصالح أصدقاء بيبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأصبح بيبي أكبر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل هدفاً في المسابقة بعمر 40 عامًا و254 يومًا، ليحطم الرقم المسجل باسم الأسطورة الإيطالية ونجم روما السابق فرانشيسكو توتي.

وكان توتي نجح من قبل في التهديف ببطولة دوري الأبطال، بعمر الـ 38 عامًا، بحسب شبكة "سكواكا" المختصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، قبل أن يحطم بيبي هذا الرقم.

وجاء هدف بيبي في الوقت القاتل من المباراة تحديداً في الدقيقة 91، ليقود بورتو لفوز ثمين في دوري أبطال أوروبا، ويكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ.

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