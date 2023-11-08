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شرطة أبوظبي تدعو السائقين للاستفادة من «لوحة الأرقام الإضافية»

11/8/2023 6:00:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعت شرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من مبادرة وضع لوحةِ أرقامٍ إضافية على قاعدة حامل الدراجات الهوائية في الجزء الخلفي من المركبات الحاملة للدراجات الهوائية، وذلك بهدف تفادي حجب لوحة المركبة، مما يعد مخالفة مرورية، يترتب عليها فرض غرامة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز السلامة على الطرق وتجنيب أصحاب المركبات الحاملة للدراجات الهوائية ارتكاب المخالفات المرورية.

وأكد العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية حرص واهتمام شرطة أبوظبي بدعم المبادرات البيئية ومستخدمي الدراجات الهوائية عبر توعية السائقين وتجنيبهم المخالفات المرورية.
وأشار إلى أن المادة رقم 27 "ب" من القرار الوزاري رقم 178 لسنة2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري توضح عقوبة مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى "عدم وضوح أرقام لوحات المركبة بغرامة مالية قدرها 400 درهم" ..مؤكدا حرص شرطة أبوظبي على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها وفقا لقانون السير والمرور الاتحادي.

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