المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش مشاريع ومبادرات حكومية

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، الذي عقد ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023 في العاصمة أبوظبي؛ حيث ناقش المجلس عدداً من المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز منظومة العمل الحكومي ومواكبة متطلبات المرحلة القادمة.

وتضمنت أجندة الاجتماع عددا من السياسات والمشاريع المتعلقة بقطاع البيئة والطاقة وخفض البصمة الكربونية، بالإضافة إلى مقترحات في مجال الثقافة والفنون وقطاع الأسواق المالية، إلى جانب استعرض عدد من السياسات في شأن الموارد البشرية الحكومية الاتحادية، ومشاريع تشريعية في مجال الأمن والسلامة، بالإضافة إلى قرارات متعلقة بالقطاع المالي الحكومي، وقطاع الأوراق المالية بالدولة.

وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على عدد من التقارير لعام 2023 بشأن نتائج مشاركة وزارة المالية في المسار المالي لمجموعة العشرين، ونتائج مشاركة وزارة الاقتصاد في اجتماع وزراء السياحة لمجموعة العشرين (غوا - الهند) 2023، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج مشاركة وزارة الثقافة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

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