العين ينهي تعاقده مع شرودر ويعلن عن المدرب الجديد خلال ساعات

أعلن نادي العين رسمياً إنهاء التعاقد مع الهولندي الفريد شرودر، بعد التوصل معه لاتفاق يتم بموجبه فسخ عقد المدرب وطاقمه الفني المعاون بالتراضي.

وقال بيان نشره الموقع الرسمي للنادي العيناوي، أن سبب إنهاء التعاقد يعود لعدم انسجام المدرب مع منظومة العمل بشركة الكرة.

وعبرت شركة كرة القدم العيناوية عن شكرها وتقديرها للمدرب شرودر للجهود التي بذلها مع الفريق خلال الفترة السابقة متمنين له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وأكدت أن الإعلان عن المدرب الجديد سيتم في غضون الساعات المقبلة.

وكانت أنباء راجت عقب مباراة العين والفيحاء السعودي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال اسيا، أكدت أن اتحاد جدة فاوض المدرب شرودر لقيادة فريقه خلال الفترة المقبلة، وهو ما نفاه المدرب بصريح العبارة في المؤتمر الصحافي عقب المباراة.

وتعاقد العين مع شرودر في مايو الماضي وقاد الفريق في 14 مباراة بجميع البطولات خسر منها مباراتين وفاز 12، وتأهل مع الفريق إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا قبل جولتين من انتهاء مرحلة المجموعات جامعاً العلامة الكاملة (12 نقطة) من الفوز في مباريات الجولات الأربع الماضية ليصعد متصدراً المجموعة الأولى حتى لو خسر مباراتيه المقبلتين بالجولتين الخامسة والسادسة.

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