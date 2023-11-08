الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة

تبذل دولة الإمارات جهودا متواصلة في سبيل تفعيل وتعزيز دور القيادات الدينية في ترسيخ الوعي والمسؤولية الاجتماعية المشتركة لدى الشعوب تجاه التحديات والقضايا المختلفة التي يشهدها العالم المعاصر.

وتنطلق الإمارات في مساعيها تلك مستندة إلى إرثها التاريخي في التسامح الديني واحتضان التنوع، وتوجهها الاستراتيجي في إحلال السلام ونشر المحبة والخير في أنحاء العالم كافة.

واستضافت الإمارات خلال السنوات الماضية عددا كبيرا من الفعاليات والمنتديات الدولية التي كرست مكانتها كمركز عالمي لجمع القيادات الدينية وفتح قنوات الحوار والتعاون فيما بينها وتعزيز دورها في مواجهة مختلف التحديات التي تهدد سلامة واستقرار المجتمعات البشرية.

واختتمت أمس في أبوظبي أعمال "القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ" التي نظمها مجلس حكماء المسلمين بالشراكة مع رئاسة "COP28" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة التسامح والتعايش.

وجمعت القمة 28 من قادة الأديان الذين وقعوا خلالها وثيقة "ملتقى الضمير: توحيد الجهود من أجل نهضة كوكب الأرض، بيان أبوظبي المشترك للأديان بشأن COP28"، لتأكيد التزام قادة الأديان بمعالجة تغير المناخ، والمساهمة في رفع سقف الطموح المناخي، استعداداً لمؤتمر الأطراف "COP28" المقرر انعقاده في "إكسبو دبي" خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، والتي تأتي في أعقاب شهور من التعاون والعمل المشترك بين الجهات المعنية والموقِّعين عليها.

وتشهد الإمارات سنويا مجموعة من الفعاليات الدولية التي باتت تمثل منبرا عالميا للحوار والتقارب بين الأديان، حيث استضافت العاصمة أبوظبي في ديسمبر الماضي فعاليات منتدى الأديان لمجموعة العشرين تحت عنوان "إشراك مجتمعات الأديان في صياغة أجندة قمة العشرين وما وراء ذلك" بتنظيم مشترك بين جمعية منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين، وتحالف الأديان لأمن المجتمعات.

وجاء انعقاد المنتدى بهدف إشراك مجتمعات وقادة الأديان، وبلورة رأيهم في أجندة قمة قادة الدول العشرين، ليكون جسراً بين القمة التي عقدت في إندونيسيا عام 2022، وإطلاق أجندة مجموعة العشرين التي عقدت بالهند في العام الجاري.

وتناول المنتدى مواضيع عدة منها التحديات في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19، وأهمية تعزيز العمل الدولي العابر للقارات في سبيل الإنسانية، ودور المنظمات لدعم جهود الحكومات في أوقات الأزمات والكوارث، وضرورة مد يد العون لجميع المتضررين والدول الفقيرة للتخفيف من حدة الأوبئة والتداعيات المرافقة لها.

وشهد المنتدى جلسة حوارية أخرى تناولت الإصلاحات التعليمية والصحية حول العالم، وأثرها الإيجابي في النهوض بالتنمية الشاملة في المجتمعات، إلى جانب مناقشة الحماية والوقاية المجتمعية.

وناقش المشاركون في المنتدى أجندة قمة العشرين 2023، واستعرضوا المطلوب من المجتمعات للإسهام في صياغة الثوابت والأولويات الدولية لتكون على أجندة القمة، وجرت مناقشة وجهات نظر المجتمعات وقادة الأديان حول رؤاهم المشتركة للحلول المثلى للتحديات العالمية.

وفي أكتوبر 2022 نظمت جامعة السوربون أبوظبي وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مؤتمر "الدبلوماسية الدينية.. الفرص والتحديات الدولية" الذي استضاف أكاديميين، ورجال دين، وشخصيات دبلوماسية مرموقة وخبراء في الشؤون الخارجية من مختلف أنحاء العالم، وأتاح فرص مناقشة أهمية الدبلوماسية الدينية والحوار بين الأديان كأداة دبلوماسية تهدف لنشر قيم السلام والتسامح والتأثير على السياسات الخارجية للدول.

وبحث المؤتمر ثلاثة جوانب مرتبطة بالدبلوماسية الدينية بما في ذلك دورها الفاعل في تهدئة النزاعات من خلال تحديد الأطراف التي تشترك في دعم الحوار بين الأديان والتعددية الثقافية، كما سلط الضوء على مفهوم الدبلوماسية الدينية بوصفها بديلاً فاعلاً للدبلوماسية الكلاسيكية وأساليب عملها وأهدافها، إضافةً إلى إبراز دورها كأداة قوية مؤثرة في السياسات الخارجية للدول.

ومنذ نوفمبر 2021 تستضيف الإمارات سنويا فعاليات التحالف العالمي للتسامح والقمة المشتركة للأديان، وذلك ضمن الأنشطة الدولية للمهرجان الوطني للتسامح.

وشكلت الدورتان السابقتان من التحالف والقمة اللتان ضمتا كافة القادة الدينيين حول العالم، إلى جانب المؤسسات الدولية والإقليمية - إضافة حقيقية وطاقة متجددة لمضاعفة الجهود من أجل عالم يعمه التسامح والسلام، باعتباره أمرا حيويا للغاية.

وتبرز أهمية الحدثين السنويين من خلال تركيزهما على تشجيع الحوار المستمر بين الأشخاص والجماعات من ثقافات متنوعة على أساس من القيم الإنسانية المشتركة بهدف تعميق التواصل والارتباط بين الأمم والشعوب مهما كانت اختلافاتها الدينية والثقافية خاصة وأن العوامل المشتركة بين العقائد والديانات كثيرة، ويمكن البناء عليها، مع التأكيد على احترام الحياة الإنسانية والرغبة في السلام والتعايش والأمن.

وفي فبراير 2019 بزغ نور وثيقة الأخوة الإنسانية من الإمارات إلى العالم أجمع بعد أن وقعها في أبوظبي قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك في ختام لقاء الأخوة الإنسانية.

وشكل توقيع الوثيقة التي تجمع الأديان والأعراق والألوان في دول العالم كافة، حدثاً تاريخياً غير مسبوق ليأتي بعد ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالإجماع باعتماد تاريخ 4 فبراير من كل عام يوما دوليا للأخوة الإنسانية تتم من خلاله الدعوة إلى التمسك بقيم التعايش بين الأديان والسلام وتكريس مبادئ الحوار والتفاهم وثقافة التسامح بين البشر.

وشهدت الإمارات في عام 2018 انعقاد ملتقى "تحالف الأديان لأمن المجتمعات: كرامة الطفل في العالم الرقمي" الذي حضره نحو 450 مشاركا من مختلف الأديان بهدف إثراء الحوار ومواجهة ومناقشة التحديات الاجتماعية الخطيرة، إضافة إلى تعزيز الجهود المشتركة والعمل على الخروج بأفكار موحدة لتعزيز حماية المجتمعات، لاسيما النشء من جرائم الابتزاز عبر العالم الرقمي ومخاطر الشبكة العنكبوتية.





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