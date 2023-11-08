نائب بريطاني يستقيل من حكومة الظل احتجاجاً على موقف حزبه من حرب غزة

استقال عمران حسين عضو مجلس العموم البريطاني من حزب العمال المعارض من منصب سياسي احتجاجا على رفض رئيس الحزب المطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة.

ويرفض رئيس حزب العمال كير ستارمر حتى الآن النداءات المتزايدة في حزبه للمطالبة بوقف إطلاق النار، معلنا دعمه لهدنة إنسانية فورية للتخفيف من المعاناة في غزة.

وكان حزب العمال، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة قوية لتشكيل الحكومة البريطانية المقبلة في الانتخابات المتوقعة عام 2024، قد واجه في السابق شكاوى من معاداة السامية داخل صفوفه في عهد رئيسه السابق جيريمي كوربين.

وسعى ستارمر إلى تخليص الحزب من صورته المعادية لليهود منذ توليه منصبه في عام 2020، وحذا حذو رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن الصراع في الشرق الأوسط، قائلا إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

وفي الأسبوع الماضي، قال ستارمر إن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة سيتيح لحماس شن هجمات جديدة على إسرائيل مماثلة لتلك التي حدثت في السابع من أكتوبر، وأكد أن الهدنة الإنسانية الفورية هي "السبيل الوحيد الموثوق به".

وسيظل حسين عضوا منتخبا من حزب العمال في مجلس العموم، لكنه يستقيل من منصبه كوزير لشؤون العمل والبطالة في حكومة الظل.

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