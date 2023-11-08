الإمارات ورومانيا تبحثان توسيع التعاون الثنائي بمجالات التحديث الحكومي

شهدت زيارة رسمية لفريق مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، إلى جمهورية رومانيا، عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، لبحث سبل توسيع مجالات التعاون الثنائي بين حكومتي دولة الإمارات ورومانيا في مجالات التحديث الحكومي.

واتفق الجانبان على محاور جديدة للشراكة الهادفة لتبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة الهادفة لتطوير نماذج العمل الحكومي.

فقد التقى فريق التبادل المعرفي الحكومي خلال الزيارة معالي لازلو بوربيلي، مستشار الدولة، منسق إدارة التنمية المستدامة في حكومة رومانيا، ومعالي نيكولاي كومانيسكو مستشار الدولة للسياسة الخارجية والشؤون الاستراتيجية في مقر رئاسة الوزراء الرومانية، ومعالي بوغدان دوميا وزير دولة في وزارة البحث والابتكار والرقمنة، وبحث معهم تطورات الشراكة الاستراتيجية ومجالات التطوير المتاحة الكفيلة بتعزيزها ونقلها إلى آفاق جديدة.

وتشمل محاور التعاون الجديدة التي اتفق عليها الجانبان، الرقمنة والتحول الرقمي للخدمات، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والابتكار، وأهداف التنمية المستدامة، والاقتصاد والاستثمار، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية

وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، سعي حكومة دولة الإمارات لتوسيع أطر التعاون الهادف للارتقاء بالعمل الحكومي مع الشركاء من حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تتشارك مع الإمارات الرؤى ذاتها لتأسيس وترسيخ أسس حكومات المستقبل.

وقال عبد الله لوتاه إن توسيع أطر الشراكة مع حكومة رومانيا، يعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقات البناءة والإيجابية، والاستفادة من نماذج العمل المستقبلية والخبرات وقصص النجاح التي تمكنت حكومة دولة الإمارات من تطويرها.

من جهته، أكد معالي لازلو بوربيلي أن زيارة الوفد الإماراتي شكلت دفعة جديدة للتعاون الذي أطلقته حكومة رومانيا وحكومة دولة الإمارات في فبراير الماضي، من خلال توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى النهوض بكفاءة المؤسسات ومسؤوليتها وشفافيتها، فضلا عن تحفيز القدرات المؤسسية، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات مثل التعليم من أجل التنمية المستدامة، والحكومة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، وحاضنات الأعمال، وغيرها الكثير.

وأشار إلى أن الجانب الروماني تعرف على تجربة المسرعات الحكومية بدولة الإمارات، ونظام إدارة الأداء، وتجربة مركز خدمات 1 النموذجي، والمنصة الرقمية الموحدة، ومبادرة مليون مبرمج، مؤكداً أن إدارة التنمية المستدامة ستعمل على إشراك جميع الجهات الحكومية المعنية في رومانيا للاستفادة من الشراكة مع حكومة دولة الإمارات التي تحمل فرصاً متميزة لتنمية الدولة والارتقاء بالقطاع الحكومي.

يذكر أن حكومتي الإمارات ورومانيا كانتا قد أعلنتا إطلاق شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023، من خلال مذكرة تفاهم وقعها من دولة الإمارات سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومن جانب حكومة رومانيا معالي ميرسيا أبروديان رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء.

يغطي التعاون بين الجانبين عدداً من المجالات، أهمها؛ تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في بناء قدرات الحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار والتعليم والبرمجة وحاضنات الأعمال، وتعزيز القدرات الإدارية، وبناء قدرات الموظفين الحكوميين، وتطوير الخدمات وتبسيط تجارب المتعاملين.





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