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الإمارات .. تعديل حق الامتياز لشركات الاتصالات إلى 38% سنوياً

11/8/2023 6:00:14 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - «دو» استلام لائحة بالإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات ليصبح 38% من مجموع الأرباح السنوية المصنفة وغير المصنفة، وذلك عن الفترة التي تبدأ من أول يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2026.

وأوضحت الشركتان في إفصاحين لكل من سوقي دبي وأبوظبي الماليين بخصم رسم حق الامتياز من الأرباح الصافية لغرض احتساب الدخل الخاضع لضريبة الشركات بالدولة والمنتظر تطبيقه ابتداءً من مطلع العام المقبل.

ووفق الشركتين حددت الوزارة حداً أدنى لحق الامتياز والضريبة سنوياً بواقع 5.7 مليارات درهم لشركة «إي آند» و1.8 مليار درهم عن شركة «دو»، حيث يتم التسديد خلال 5 أشهر من نهاية السنة المالية.

وحددت اشتراطات حق الامتياز بعض الاستثناءات غير خاضعة لحق الامتياز منها الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية للمشغل إلى جانب الأرباح الدولية الناتجة من الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى توزيعات أرباح الأسهم والأرباح عن الاستثمارات الدولية والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9%، كما تشمل أيضاً الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة للمشغل.

ومنذ العام 2017، وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.

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