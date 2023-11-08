دبي تسقطب أعداداً متنامية من شركات المحاماة العالمية الكبرى

قال موقع آسيان ليجال بيزنس التابع لوكالة رويترز، إنَّ شركات المحاماة الهندية تنظر على نحو متزايد إلى دبي باعتبارها سوقاً قانونية جذابة، نظراً للبنية التحتية لحل النزاعات، وسياسات التقدم التكنولوجي، والعلاقات التجارية المتنامية مع الهند.

وأشار الموقع إلى أنَّ عادة ما تكون شركات المحاماة الهندية تتخذ موقفاً تقليديّاً محافظاً بشأن التوسع الدولي، ولكن مع انتشار النفوذ المالي الهندي خارج مومباي، فإنّها تضع شركات المحاماة أنظارها على مراكز الأعمال الدولية الرئيسة لدعم هذه الموجة من التوسع.

وأوضح الموقع أنَّ دبي تُعدّ الأحدث التي تشهد حركة واردة من شركات المحاماة من الهند، حيث أنشأت 5 شركات على الأقل مكاتب لها في الإمارات خلال عام 2023.

وأضاف الموقع: «في أغسطس، أصبحت شركة إيه كي إس بارتنرز المتخصصة في النزاعات ومقرها دلهي، أحدث شركة محاماة هندية تفتتح مكتباً للمنازعات في دبي، كما افتتحت 4 شركات أخرى مكاتب في دبي خلال 2023.

ونقل الموقع على لسان قادة شركات المحاماة قولهم إن العلاقات التجارية الثنائية المتنامية بين الإمارات والهند، والنهج التنظيمي المؤيد للتكنولوجيا، وسعي العاصمة لتصبح مركزاً دولياً لتسوية المنازعات، كلها عوامل تجذب المزيد من شركات المحاماة الهندية إلى الإمارات.

وقال سونال كومار سينغ، الشريك الإداري لشركة إيه كيه إس: «سيشمل العمل الذي نتوقعه في دبي مجموعة واسعة من المسائل القانونية، مثل التعامل مع قضايا التحكيم الدولي، وتقديم مشورة الخبراء بشأن قضايا الشركات والقضايا التجارية، وتقديم التوجيه بشأن التكنولوجيا وقانون العملات المشفرة».

وأضاف: «نتوقع توسعاً كبيراً في الأعمال التجارية في دبي في السنوات المقبلة، مدفوعاً بالتجارة المزدهرة بين الهند والإمارات، فارتفاع حجم التجارة، سيؤدي إلى زيادة الطلب على الاستشارة القانونية في النزاعات، ودعم المعاملات والاستثمارات والتعاون عبر الحدود».

ويشدد الشريك الإداري لشركة إيه كيه إس، على أنَّ «هدف شركته هو وضع أنفسهم كشريك قانوني موثوق به لتلبية هذه الطلبات المتزايدة بكفاءة، كما أن تنظيم الإمارات للعملات المشفرة والسياسات العامة للتكنولوجيا المتقدمة يجذب أيضاً الكثير من الشركات الهندية التي تركز على التكنولوجيا، ما يجلب المزيد من العمل إلى شركات المحاماة».

ويرى سينغ أيضاً أنَّ السبب الرئيس الآخر للاستثمار في دبي، هو السمعة المتنامية للمدينة كمركز عالمي للتحكيم، فقد وجد التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي لعام 2022، أنه تم تسجيل 340 قضية في عام 2022، مقارنة بـ 276 قضية في عام 2021، و231 في عام 2020، وهو ما يمثل نمواً يزيد على 20 % سنوياً.

ويقول هيمانشو جوسوامي ونيشانت نيغام، الشريكان الإداريان في جوسوامي آند نيجام: «إننا نرى التكنولوجيا كمحرك للمرحلة التالية من النمو، والتي ستحفز أيضاً النمو في الصناعات المساعدة، مثل العقارات والخدمات المالية والضيافة».

ويشدد الشريكان على أنَّ «هذه العوامل تتوافق جيداً مع مجالات الممارسة التي تركّز عليها شركتهم، نظراً لقيامهم بقدر كبير من العمل في المعاملات عبر الحدود والأسواق المالية وتكنولوجيا العصر الجديد».

أبعد من دبي

تنظر الشركات القانونية الهندية حاليّاً، بحسب ليغال بيزنس، إلى دبي كوسيلة قوية للنمو، فبحسب جوسوامي ونيغام، فإنَّهم «يريا سوق دبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات ككل، محركاً رئيساً للمرحلة التالية من قصة النمو في الهند، فلقد عملت الإمارات باستمرار على إعادة اختراع نفسها لمواكبة ديناميكيات الأعمال والتكنولوجيا المتغيرة في العالم».

ويتوقع سينغ «تزايد الطلب على الخدمات القانونية في دبي والمناطق المحيطة بها، مثل المملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان، مدفوعاً بالتنوع الاقتصادي في المنطقة، والتعقيد المتزايد للمعاملات التجارية».