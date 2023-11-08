«برج وصل» يتبنّى أحدث معايير الاستدامة ويخفّض استهلاك الطاقة بنسبة 40% مع اكتمال بنائه

أعلنت مجموعة "وصل"، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، عن استخدام مجموعة من أحدث التقنيات ومعايير الاستدامة في "برج وصل" إحدى ناطحات السحاب الفريدة في شارع الشيخ زايد، مع استهداف خفض استهلاك الطاقة المستخدمة في إضاءة البرج بنسبة 40%، ليصبح بذلك أحد أكثر الأبراج المستدامة في دبي.

ويأتي الإعلان تماشياً مع جهود إمارة دبي في تحقيق التنمية المستدامة ورؤيتها الطموحة للمستقبل بهدف توفير حياة متوازنة وصحية للأجيال القادمة، وبالتزامن مع عام الاستدامة، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP 28".



وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لوصل، بهذه المناسبة: "يعكس برج وصل جهودنا المتواصلة لتعزيز الابتكار وتطوير منازل ذكية ومستدامة تلبي تطلعات الأفراد، وتدعم

أجندة الدولة في مجال التغيير المناخي وتؤكد ريادتها في إيجاد الحلول الفعالة للحد من تأثيراته".

وأضاف: "قطاع العقارات هو أحد المحركات الأساسية لاقتصاد دبي، ويضطلع بدور حيوي في نهضتها الشاملة سريعة التطور. وفي سياق الاهتمام العالمي المتنامي بقضية الاستدامة والوعي بضرورة مضافرة الجهود لإنقاذ كوكب الأرض، لا يُعد قطاع العقارات استثناءً من هذا التوجه، فمع تطبيق الاستدامة وتبنّي ممارساتها يصبح القطاع مهيأً لخلق قيمة مضافة تعزز مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية الحضرية المستدامة، فيما يشكل "برج وصل" بتصميمه الهندسي الفريد والمستدام، إضافة جديدة للمباني الأيقونية التي تشتهر بها المدينة".

وينفرد البرج، المقرر إنجازه خلال الربع الثالث من العام 2024، بالعديد من الميزات المستدامة مثل اعتماده على لوحات الطاقة الشمسية لتسخين المياه، بالإضافة إلى واجهته البرونزية التي تسهم في الحفاظ على برودة المبنى من الداخل، حيث يسهم المفهوم الهيكلي الذكي للبرج في الوصول إلى تخطيط أكثر كفاءة للمبنى وتقليل مقاومة الرياح بنسبة 20 في المائة، للوصول إلى أكبر قدر من الاستدامة، بالإضافة إلى أنه يتم التحكم بالمناخ في المساحات الخارجية للبرج من خلال الجمع بين المساحات الطبيعية الخارجية الخضراء والأنظمة التلقائية. في حين يتم التحكم بالأصوات لمنع الضوضاء الخارجية والداخلية، ويتم تكرير المياه واستخدامها في نظام الري، وتخدم كل هذه التقنيات مجتمعة بشكل مباشر في تقليل استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير راحة أكبر للسكان.

بدوره، قال بن فان بيركل، مؤسس ومدير الهندسة المعمارية في شركة "يو إن ستوديو" (UNStudio) : "نتعاون بشكل وثيق مع وصل لترسيخ ثقافة الاستدامة، تماشياً مع رؤية دبي وتطلعاتها. وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على صحة ورفاهية السكان والزوار، سيتم استخدام مواد طبيعية ومعاد تدويرها تعزز من مستويات الراحة، إضافة إلى مساحات مجهزة بتقنيات تكفل سهولة الحركة والاستمتاع بأجواء مميزة، تأكيداً لنهج وصل في تطوير مشاريع هدفها تحقيق أعلى معايير الجودة."



ويتمحور تصميم "برج وصل" بشكله المتميز حول ما يعرف في مجال الهندسة المعمارية بتقنية التعارض، والتي تنسجم مع توفير إطلالات متميزة ومدروسة من جميع

الاتجاهات لتتكيف مع درجات الحرارة والتقنيات التي توفر الظل والبرودة.

ويتكون المشروع من 64 طابقاً بمساحة تقدّر بـ 167,733متراً مربعاً، وهو يضم شققاً سكنية ومكاتب ومطاعم وبركة سباحة، بالإضافة إلى فندق ماندرين أورينتال الفاخر الذي يضم 259 غرفة. ويتماشى تصميم البرج بصورة عامة مع المعايير العالمية للسلامة والاستدامة والكفاءة في استخدام الطاقة.



وسيكون "برج وصل" بعد الانتهاء من تشييده، أحد أطول الأبراج المكسوة بألواح من السيراميك على شكل زعانف في العالم، وقد تم صنع هذه الألواح من مواد هجينة مكونة من الطين والسيراميك اللامع المثبت بطريقة مدروسة على ألواح من الألمنيوم، لتبريد المبنى من خلال توجيه الرياح وفي الوقت نفسه ضمان دخول الإضاءة الطبيعية غير المباشرة للبرج، حيث يتماشى التصميم الهندسي لشركة يو إن ستوديو UNStudio مع المفاهيم الهندسية في مجال الاستدامة.