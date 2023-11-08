محمد بن راشد يحضر جلسة حول التكامل الرقمي على المستوى الوطني

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية في التحول الرقمي من خلال تبني سياسات وأنظمة ومبادرات رقمية متطورة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل الرقمي على المستوى الوطني لتحقيق التنافسية الرقمية وتسهيل حياة الناس.

جاء ذلك خلال جلسة "التكامل الرقمي الحكومي الوطني"، والتي تناولت آفاق التكامل الرقمي الحكومي على مستوى دولة الامارات، والمواءمة الرقمية بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في الجهات الاتحادية والمحلية بحضور مسؤولي التحول الرقمي في دولة الإمارات.



وقالت معالي عهود الرومي: "يسهم التكامل الرقمي في ربط المؤسسات الحكومية رقمياً، ويسهل تبادل البيانات واتخاذ قرارات أفضل، ويتيح تقديم خدمات رقمية مترابطة على مستوى الدولة مما يتيح خدمات أفضل وأسرع للمتعاملين ويزيد فعالية وكفاءة العمليات الحكومية".

وأضافت معاليها أن التكامل الرقمي بات اليوم ضرورة وطنية بهدف تحقيق مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 وصناعة بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً، والوصول إلى أفضل 5 دول عالميا في مؤشر الحكومة الذكية ومؤشر التنافسية الرقمية.

وناقشت الجلسة آليات إطلاق ثلاث مبادرات رئيسية تستهدف تسهيل حياة الناس وتعزيز الكفاءة والسرعة الحكومية؛ وهي السجلات الوطنية الرقمية، وطلب المعلومات مرة واحدة، والممكنات الرقمية الوطنية.

وتهدف مبادرة ربط السجلات الوطنية الرقمية توفير خدمات حكومية مصممة حسب احتياجات المتعامل ومتطلباته، وتوفير بيانات فورية ودقيقة للاستفادة منها في اتخاذ القرارات المستقبلية، في حين توفر مبادرة طلب البيانات لمرة واحدة على المستوى الوطني الوقت والجهد على المتعاملين بحيث يتم إتاحة جميع المستندات المطلوبة للخدمات الحكومية بصورة رقمية قابلة للقراءة بين الأنظمة التابعة لمختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، واتفق المشاركون على تشكيل فريق تنفيذي بهدف تحقيق مبدأ طلب البيانات مرة واحدة على المستوى الوطني.

وتقدم مبادرة الممكنات الرقمية منصة للجهات الاتحادية والحكومية للاستفادة من تجارب ومشاريع بعضها البعض، بما يزيد من كفاءة الاستثمارات الرقمية، ويوفر خدمات حكومية متطورة في وقت أقصر وتكلفة أقل.