القائم بأعمال سفارة فلسطين يثمن جهود الإمارات في دعم سكان قطاع غزة

أشاد سعادة علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات، بجهود الدولة في دعم الشعب الفلسطيني، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإطلاق عملية "الفارس الشهم 3 " للتخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء الركن صالح محمد صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة لسعادة يونس في مكتبه بمقر وزارة الدفاع في أبوظبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الجهود الإنسانية والإغاثية التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية وخاصة المرتبطة بالقطاع الصحي.

وثمن سعادته مبادرة دولة الإمارات بإقامة مستشفى ميداني متكامل في قطاع غزة لمعالجة ورعاية المتأثرين من الحرب الدائرة في القطاع، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها هذه المبادرة نتيجة الأوضاع الصحية التي يواجهها القطاع الصحي في غزة، حيث سيسهم المستشفى الميداني الإماراتي في توفير الخدمات العلاجية اللازمة للجرحى والمصابين.

من جانبه، أكد اللواء الركن صالح العامري على مواقف دولة الإمارات الثابتة في دعم الأشقاء الفلسطينيين والمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمر فيها قطاع غزة حالياً، مشيراً إلى أن عملية "الفارس الشهم 3" تنطلق من نهج دولة الإمارات الراسخ لدعم الأشقاء والأصدقاء.