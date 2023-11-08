بلومبرغ: معرض دبي للطيران سيتخطى الرقم القياسي في صفقات شراء الطائرات

ينطلق معرض دبي للطيران الأسبوع المقبل، وأكد مصادر في شركات الطيران أنه من المتوقع أن يشهد عدداً كبيراً من طلبيات شراء الطائرات، والذي من الممكن أن يتجاوز الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في عام 2014.

وتشير التوقعات أن شركات الطيران من جميع أنحاء العالم تسابق للحصول على أكبر عدد ممكن من الطائرات قبل نفاد مواعيد التسليم، حيث قدمت الشركات أكبر عدد من الطلبات خلال العام الجاري، مما قد يكون يتجاوز الرقم القياسي.

وقامت شركات الطيران الهندية وحدها بتقديم طلبيات شراء بنحو 1000 عملية شراء، بالإضافة إلى شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة، وشركة طيران الرياض، والشركات القوية يونايتد إيرلاينز.





150 طائرة لطيران الإمارات

ومن المقرر أن تكون طيران الإمارات بطل المعرض هذا العام، وستحظى بقدرٍ أكبر من الاهتمام، فبحسب تصريحات السير تيم كلارك الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات؛ فإن الشركة تنوي شراء المزيد من الطائرات ذات الجسم العريض، والذي قال إن الشركة ستطلب نحو 100 إلى 150 طائرة، من أكبر طرازات إيرباص وبوينغ.





شركات أخرى

ومن المرجح أن تنضم شركة طيران الرياض، شركة الطيران السعودية الجديدة التي تقوم ببناء أسطول من الصفر. وتضع الشركة، التي يديرها الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد للطيران، توني دوغلاس، اللمسات الأخيرة على ما وصفته بطلبية «كبيرة» تشمل طائرات ضيقة البدن، بعد أن اشترت في السابق طائرة 787 دريملاينر من بوينغ لمساراتها الطويلة.

ومن المرجح أن تطلب طيران الرياض طائرة بوينج 737 ماكس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات مستمرة ولم يتم الانتهاء منها بعد.

كما تتواجد شركات طيران أخرى من المنطقة في سوق الطائرات الجديدة، وقالت الخطوط الجوية التركية إنها تريد مضاعفة أسطولها تقريباً إلى 800 طائرة في غضون عقد من الزمن.

وتتناقض الوفرة التي من المرجح أن تظهر في دبي مع الخطوات الحذرة التي كانت الصناعة لا تزال تتخذها قبل عامين مع خروج شركات الطيران من جائحة كورونا.

وسيكون معرض دبي للطيران بمثابة مقياس مهم لسلامة الصناعة، والتي يتم قياسها من خلال الصفقات التي يتم إبرامها خلال المعرض.





التوسع الهندي

تحتاج شركات النقل في الشرق الأوسط أيضاً إلى مواجهة المنافسة المتزايدة، حيث تحاول شركة طيران الهند، المملوكة الآن لمجموعة تاتا، استعادة العملاء من خلال خدماتها المستمرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وهي حركة المرور التي تمر الآن في كثير من الأحيان عبر مراكز ضخمة في دبي أو الدوحة أو أبوظبي.

وتتفاوض شركة إنديجو، أكبر شركة طيران في الهند، أيضاً على شراء طائرات عريضة الجسم لتوسيع خدمات الرحلات الطويلة، إذ إنه من الممكن الإعلان عن صفقة لشراء حوالي 20 طائرة بوينج 787 في معرض دبي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.