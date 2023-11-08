بلومبرغ: معرض دبي للطيران سيتخطى الرقم القياسي في صفقات شراء الطائرات

(MENAFN
- Al-Bayan)
ينطلق معرض دبي للطيران الأسبوع المقبل، وأكد مصادر في شركات الطيران أنه من المتوقع أن يشهد عدداً كبيراً من طلبيات شراء الطائرات، والذي من الممكن أن يتجاوز الرقم القياسي الذي تم تحقيقه في عام 2014.
وتشير التوقعات أن شركات الطيران من جميع أنحاء العالم تسابق للحصول على أكبر عدد ممكن من الطائرات قبل نفاد مواعيد التسليم، حيث قدمت الشركات أكبر عدد من الطلبات خلال العام الجاري، مما قد يكون يتجاوز الرقم القياسي.
وقامت شركات الطيران الهندية وحدها بتقديم طلبيات شراء بنحو 1000 عملية شراء، بالإضافة إلى شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة، وشركة طيران الرياض، والشركات القوية يونايتد إيرلاينز.
150 طائرة لطيران الإمارات
ومن المقرر أن تكون طيران الإمارات بطل المعرض هذا العام، وستحظى بقدرٍ أكبر من الاهتمام، فبحسب تصريحات السير تيم كلارك الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات؛ فإن الشركة تنوي شراء المزيد من الطائرات ذات الجسم العريض، والذي قال إن الشركة ستطلب نحو 100 إلى 150 طائرة، من أكبر طرازات إيرباص وبوينغ.
شركات أخرى
ومن المرجح أن تنضم شركة طيران الرياض، شركة الطيران السعودية الجديدة التي تقوم ببناء أسطول من الصفر. وتضع الشركة، التي يديرها الرئيس التنفيذي السابق للاتحاد للطيران، توني دوغلاس، اللمسات الأخيرة على ما وصفته بطلبية «كبيرة» تشمل طائرات ضيقة البدن، بعد أن اشترت في السابق طائرة 787 دريملاينر من بوينغ لمساراتها الطويلة.
ومن المرجح أن تطلب طيران الرياض طائرة بوينج 737 ماكس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات مستمرة ولم يتم الانتهاء منها بعد.
كما تتواجد شركات طيران أخرى من المنطقة في سوق الطائرات الجديدة، وقالت الخطوط الجوية التركية إنها تريد مضاعفة أسطولها تقريباً إلى 800 طائرة في غضون عقد من الزمن.
وتتناقض الوفرة التي من المرجح أن تظهر في دبي مع الخطوات الحذرة التي كانت الصناعة لا تزال تتخذها قبل عامين مع خروج شركات الطيران من جائحة كورونا.
وسيكون معرض دبي للطيران بمثابة مقياس مهم لسلامة الصناعة، والتي يتم قياسها من خلال الصفقات التي يتم إبرامها خلال المعرض.
التوسع الهندي
تحتاج شركات النقل في الشرق الأوسط أيضاً إلى مواجهة المنافسة المتزايدة، حيث تحاول شركة طيران الهند، المملوكة الآن لمجموعة تاتا، استعادة العملاء من خلال خدماتها المستمرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وهي حركة المرور التي تمر الآن في كثير من الأحيان عبر مراكز ضخمة في دبي أو الدوحة أو أبوظبي.
وتتفاوض شركة إنديجو، أكبر شركة طيران في الهند، أيضاً على شراء طائرات عريضة الجسم لتوسيع خدمات الرحلات الطويلة، إذ إنه من الممكن الإعلان عن صفقة لشراء حوالي 20 طائرة بوينج 787 في معرض دبي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
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