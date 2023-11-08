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الكويت تشارك في أعمال المؤتمر العام الـ42 لليونسكو

11/8/2023 4:39:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقت في باريس اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في دورته الـ42 بمشاركة كويتية.
ويمثل الكويت في المؤتمر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع ومدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي د.جاسم العلي ومندوب الكويت الدائم لدى منظمة اليونسكو د.آدم الملا.
واجتمع وفود الدول الأعضاء البالغ عددهم 194 دولة وممثلو عدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في العاصمة الفرنسية لمناقشة عمل المنظمة في مواجهة التحديات العالمية والتطورات المتسارعة في القرن الـ21 وأهمها التغير المناخي والتقنيات الجديدة.
ودعا رئيس الدورة الـ41 للمؤتمر (قبل انتخاب رئيس الدورة الحالية) السفير البرازيلي سانتياجو موراو في افتتاح أعمال الدورة إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا النزاعات في جميع أنحاء العالم.
وأكد موراو أن العالم يمر بمرحلة حرجة بعد أن خرج الجميع من أزمة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والآن الوضع أخطر «حيث الأمن الدولي مهدد بسبب تصعيد النزاعات والعنف أكثر من أي وقت مضى».
وشدد على ضرورة استدامة السلام من خلال جهود متواصلة للنهوض بالتعليم والثقافة والعلوم «كمحركات أساسية» من أجل التحول والتقدم للأفضل.
وتم انتخاب سفيرة رومانيا لدى اليونسكو سيمونا ميريلا ميكوليسكو رئيسا للمؤتمر العام للمنظمة في دورته الـ42 لتصبح المرأة الخامسة التي تشغل هذا المنصب على مدى كل الدورات السابقة.
ولدى افتتاح المؤتمر الذي يعقد على مدى أسبوعين بغية تحديد الأولويات للسنوات القادمة والارتقاء بالعالم نحو الافضل قالت المديرة العامة لليونسكو اودري ازولاي إن المنظمة «أداة رائعة بين أيديكم ويعود الأمر إليكم بأن تستفيدوا منها بأفضل طريقة ممكنة».
وأضافت «لقد أثبت تاريخ اليونسكو أنها منظمة تعطي أفضل النتائج عندما تركز على مهماتها» مشددة على ضرورة أن تبقى المنظمة «هيئة تعمل بالوحدة».
وأشادت بتعدد الأطراف الذي تم تعزيزه في هذه المنظمة داعية إلى «صون» هذه الأداة وحماية أساسياتها وهي المسؤولية والحوار والوحدة والأخلاقيات في خدمة المصلحة العامة.
وسيعقد خلال المؤتمر جلسة رفيعة المستوى بشأن «إعادة التفكير في الأشياء المشتركة من أجل العمل معا» يشارك فيها رؤساء دول وحكومات بالاضافة إلى اجتماع وزاري رفيع المستوى بشأن «التربية والتعليم من أجل السلام».
كما سيشهد المؤتمر عقد اجتماعات جانبية تناقش موضوعات متعددة تخص عمل المنظمة الأممية ومنها الجهود المبذولة في مواجهة مختلف التطورات المتسارعة في القرن الـ21.

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