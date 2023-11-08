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الطائرة الـ 15 من الجسر الجوي لإغاثة غزة تصل إلى العريش بـ 40 طنا مساعدات إنسانية وألواح طاقة شمسية

11/8/2023 4:39:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حطت الطائرة الـ 15 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي بمطار العريش محملة بـ40 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
وقال رئيس جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون في تصريح لـ (كونا) عقب وصول الطائرة إن هذه الشحنة هي الـ 15 على التوالي المقدمة من الكويت إلى الأشقاء في قطاع غزة، مبينا أن الشحنة تحتوي على مواد إغاثية متنوعة.
وأضاف العون الذي رافق شحنة المساعدات أن حمولة هذه الطائرة جهزتها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالاشتراك مع جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، موضحا أن المساعدات ستسلم إلى الهلال الأحمر المصري الذي سيقوم بدوره بتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني عبر معبر رفح.
وذكر أن شحنة المساعدات تضم ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية ومجموعة من الثلاجات كبيرة ومتوسطة الحجم وكشافات ضوئية تعمل أيضا بالطاقة الشمسية وذلك للتغلب على انقطاع الكهرباء الذي يلف القطاع بأكمله.
وأضاف أن الشحنة تشتمل كذلك على مواد غذائية متنوعة إضافة إلى مستلزمات طبية وأغطية ووسائد بالإضافة إلى ملابس.
وقد رافق الطائرة ممثلو جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبلغ حجم المساعدات الإنسانية الإغاثية الكويتية التي وصلت مطار العريش منذ بدء العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة وحتى اليوم 380 طنا شملت مواد غذائية ومستلزمات طبية ومعدات حفر وسيارات إسعاف وملابس متنوعة للأطفال والنساء والرجال وبطانيات بالإضافة إلى 16 سيارة إسعاف ومعدة للحفر (بلدوزر).
وتأتي المساعدات الإنسانية الكويتية إلى غزة انطلاقا من موقف الكويت التاريخي والثابت بدعم ونصرة القضية الفلسطينية وتنفيذا للأمر السامي من القيادة السياسية بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية.
ويشرف على الجسر الجوي وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والهيئات الخيرية الكويتية الأخرى.

MENAFN08112023000130011022ID1107392879

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