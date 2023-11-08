الحميدي المطيري حريصون على دعم أبنائنا من ذوي الإعاقة لتحقيق إنجازات متميزة بمختلف المجالات

شيخة العبدالله: ضرورة دمج وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناحي الحياة



تحت رعاية الشيخة شيخة العبدالله حضر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري المعرض التعريفي بمجال الإعاقة لمؤسسات المجتمع المدني والمدارس والحضانات والمراكز التأهيلية وهيئة الإعاقة الممثلة عنها إدارة العلاقات العامة والاعلام التي قامت بدورها بتعريف كل الخدمات التي تقدمها الهيئة لذوي الإعاقة وذويهم سواء كانت هذة الخدمات تقدم عن طريق صالات المراجعين بجميع أفرعها الخمسة أو عن طريق الأونلاين وكيفية الدخول والوصول لهذه الخدمات.

وأثنى المطيري على جهود جمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين بتنظيم معرض اليوم الوطني للتضامن مع الأشخاص من ذوي الاعاقة، تحت شعار نحو دمج شامل لذوي الاعاقة، والذي شارك فيه العديد من الجهات ذات الشأن في مجال الاعاقة وتتضمن العديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية من أيدي أشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن الهيئة دائما تحرص على دعم أبنائها من ذوي الإعاقة لإصرارهم الدائم وعزيمتهم في تحدي إعاقتهم والقيام بإنجازات متميزة في شتى المجالات من خلال ما تلمسه في زيارته المسائية للمعرض وتسهيل اندماجهم في المج.

من جانب آخر، وجهت الشيخة شيخة العبدالله خلال زيارتها للفتره الصباحية كلمة لجميع المشاركين، وبعد الترحيب بهم أكدت الشيخة شيخة العبدالله على ضرورة دمج وإشراك الأشخاص ذوي الاعاقة ليس فقط بالمجال التعليمي بل وجميع مناحي الحياة وان ذلك هو مما عليه أهل الكويت منذ القدم بعدم التميز بين جميع أفراد المجتمع.

من جهتها، أكدت خلود العلي نائب رئيس مجلس الإدارة للجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين على ضرورة الدمج التعليمي وأنه جراء مما تسعى إلى تحقيقه الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين بدمج الأشخاص ذوي الاعاقة في جميع مناحي الحياة.

هذا، وقدمت جميع الجهات المشاركة وفعاليتها في هذا اليوم مشكورة مشاركة فيها للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم والناشطين.