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الكهرباء تدرس 4 مبادرات لإنشاء مشاريع طاقة شمسية بنظام المزود المستقل

11/8/2023 4:39:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة تلقت عددا من المبادرات الخاصة بإنشاء مشاريع طاقة شمسية بنظام المزود المستقل IPP حتى تتمكن من رفع قدرتها الإنتاجية من الكهرباء وتغطية النقص المتوقع خلال صيف العام 2026.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تدرس حاليا 4 مبادرات تم تقديمها من شركات عالمية لاختيار الأنسب للتنفيذ.
ولفتت إلى ان الوزارة تدرس موضوع تنفيذ المشاريع وفق نظام المزود المستقل مع الجهات المعنية لتغطية الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بمثل هذه المشاريع التي تعتبر تجربة جديدة في الكويت.
وأوضحت أن الوزارة ستكون على علم بقيمة تعرفة شراء الكيلو واط من الشركات الراغبة في التنفيذ حتى يتسنى للقائمين على دراسة تلك المبادرات اختيار السعر الأقل كلفة مالية على الدولة.
وفي سياق آخر، قالت المصادر إن أعمال صيانة الوحدات في محطات القوى الكهربائية تستمر وفق الجدول الزمني المحدد، استعدادا لموسم الصيف. وتوقعت المصادر أن تنتهي أعمال الصيانة في مايو المقبل، تزامنا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

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