Wednesday, 08 November 2023 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النائب الأول قرارات لوزراء الداخلية الخليجيين لتعزيز التعاون الأمني المشترك

11/8/2023 4:39:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الى مسقط عاصمة سلطنة عمان الشقيقة، وذلك للمشاركة في الاجتماع الأربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان في استقباله حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة، وسفيرنا لدى سلطنة عمان الشقيقة محمد الهاجري.
وقدم الوزير الخالد الشكر لأخيه وزير الداخلية العماني على حسن الاستقبال، مؤكدا أن الاجتماع سيخرج بعدد من القرارات التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون الأمني الخليجي المشترك.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد غادر على رأس وفد أمني إلى سلطنة عمان الشقيقة للمشاركة في الاجتماع الاربعين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في العاصمة العمانية (مسقط).

MENAFN08112023000130011022ID1107392876

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث