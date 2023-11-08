Wednesday, 08 November 2023 01:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكشافة العرب للمنظمة الكشفية العالمية اطردوا إسرائيل كما فعلت الكويت بإقصائها من الرياضة الآسيوية

11/8/2023 4:39:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - عبدالعزيز الفضلي
أكد قادة الحركة الكشفية في الوطن العربي وقوفهم جنبا الى جنب مع الاشقاء في دولة فلسطين الشقيقة في مواجهة العدوان الصهيوني المحتل ودعم المقاومة الفلسطينية ضد المعتدي الاسرائيلي، مشددين على ضرورة طرد كشافة العدو من المنظمة الكشفية العالمية كما فعلت دولة الكويت بطردها اسرائيل من رياضة القارة الاسيوية.
جاء ذلك في اجتماع طارئ حضره رئيس واعضاء اللجنة الكشفية العربية، ورؤساء الجمعيات الكشفية العربية، ورؤساء رابطات الرواد الكشافة والمرشدات، واعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربى لرواد الكشافة والمرشدات، وأعضاء الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، حيث دعت الكويت ممثلة برئيس المنظمة الكشفية العربية د.عبدالله الطريجي لهذا الاجتماع وتم عقده في المنظمة الكشفية العربية بالقاهرة، مشيدين بدور الكويت في دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع المستويات.
وافتتح الطريجي الاجتماع قائلا «اسجل الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبا على احتضان هذا الاجتماع الطارئ وعلى الموقف الثابت بالدفاع عن القضية الفلسطينية، مضيفا: نقولها وبكل فخر واعتزار جميعنا حضرنا من أوطاننا لبلد المحبة والسلام في بيت الكشافة العرب المنظمة الكشفية العربية لننتفض لاهلنا في فلسطين وغزة لأن ما يحدث من جرائم ابادة يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ 7 اكتوبر الماضي غير مقبول، ولا يجوز ان نقف مكتوفي الأيدي، خاصة ان مطالب الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة هي مطالب مستحقة.
وأضاف د.الطريجي: أصدرت جمعية الكشافة الإسرائيلية بيانا مليئا بالمغالطات والتدليس والكذب وصورت ان إسرائيل وشعبها هو من تعرض للابادة وأن الفلسطينيين هم المعتدون، لذا يجب علينا ان نخاطب الكشافة والمرشدات في العالم وعددهم ما يقرب من 55 مليون كشاف ومرشدة، ليعرفوا أن الشعب الفلسطيني هو من يتعرض الى الابادة لمجرد انه يطالب بحقوقه المشروعة ويدافع عن أرضه المحتلة. لذلك علينا جميعا مسؤولية كبيرة وتاريخية رغم ان العمل الكشفي تربوي وتطوعي الا ان الجرائم الصهيونية المستمرة تجعلنا نقول بصوت عال لا خير في كراسينا اذا لم نخرج بتوصيات قابلة للتطبيق نرفع بها معنويات الشعب الفلسطيني واعضاء الكشافة والمرشدات الفلسطينية.
بدوره، ثمن عمرو حمدي امين عام المنظمة الكشفية العربية الدعوة لعقد الاجتماع الطارئ للتأكيد على الموقف الرافض للاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به تجاه الشعب الفلسطيني من مواجهة على مدار الساعة، مشيدا بدور د.عبد الله الطريجي ودعوته لعقد الاجتماع لمساندة القضية الفلسطينية، لافتا الى ان هذا الاجتماع يعد سابقة تاريخية في الحركة الكشفية من حضور رؤساء الجمعيات والرواد والبرلمانيين، موضحا انه تم تشكيل لجنة لصياغة بيان صادر من المجتمعين لدعم الكشفية الفلسطينية.
من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية ورئيس الوفد المشارك في الاجتماع حسين المقصيد المنظمات الدولية بطرد الكيان الاسرائيلي من المنظمة الكشفية العالمية.
وأضاف: «لا يشرفنا وجود مثل هذه الكيانات الصهيونية في هذه المنظمة الدولية»، منددا بما يقوم به الاحتلال من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق.

MENAFN08112023000130011022ID1107392875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث