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الرجوب دور الكويت داعم ومساند ومستمرون في المقاومة حتى التحرير ولن نستسلم

11/8/2023 4:39:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثمّن وزير الشباب والرياضة الفلسطيني ورئيس جمعية الكشافة الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب دعوة الكويت لعقد هذا الاجتماع الطارئ، مشيدا بدورها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية التي تعتبرها قضيتها المركزية والاولى، فلا ننسى دورها بطرد اسرائيل من خلال الاتحاد الكويتي لكرة القدم، مشيرا الى أن العدوان الإسرائيلي ما هو الا استكمال لحلقات المسلسل العدواني الذي بدأ عام 1948 الذي يرتكز على نفي وابادة فلسطين أرضا وشعبا وتاريخا من الخريطة السياسية، لافتا الى استخدام الإرهاب والقوة لتفريغ فلسطين، وما حدث منذ 7 أكتوبر الى الان يعد آخر نسخة في عالم الاجرام غير المسبوق في التاريخ الإنساني. لذا، اطالب بأن تتخذ المنظمة الكشفية العالمية موقفا لطرد الكشافة الإسرائيلية وعلى أي منظمة تتعامل مع هذا الكيان الصهيوني ان تتوقف في التعامل معهم، ويشهد العالم ان 80% من الشهداء أطفال ونساء، بل هناك أسر كاملة تم شطبها من السجلات.
وذكر الرجوب أن هذا الاجتماع يدل على أن روح القومية العربية الانسانية مازالت موجودة وان العدوان الإسرائيلي لم يعد خطرا على فلسطين فقط، بل على أمتنا العربية مؤكدا اننا لن نستسلم ومستمرون في مقاومتنا للعدو حتى تحرير بلدنا وطرد الصهاينة.

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