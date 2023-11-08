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السعود رعاية الأيتام تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية

11/8/2023 4:39:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
شدد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود على أن رعاية الأيتام من أهم القضايا الاجتماعية والإنسانية وفي صدارة أولويات البلاد وتحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية.
وأضاف السعود، على هامش انطلاق مؤتمر «رعاية الأيتام استدامة واستقامة.. نحو بناء حياة كريمة لأيتامنا» أمس الثلاثاء، أن المؤتمر الذي يستمر يومين وينظمه اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية بالتعاون مع (الشؤون) ومكتبة (البابطين) المركزية للشعر العربي يأتي تزامنا مع المأساة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة وما يتعرض له الاشقاء الفلسطينيون من سفك دماء وتشريد وتهجير مئات الآلاف منهم.
وأعرب عن اعتزازه وفخره بإنسانية الكويت ونجاحها في ميادين العمل الخيري المتنوعة لاسيما السعي لمد يد العون والرعاية للأيتام من أطفال قطاع غزة.
وتوجه بالشكر إلى الجهات التي تم تكريمها في المؤتمر بجوائز التميز في مجال رعاية الأيتام، متمنيا لهم دوام العطاء والاستدامة بما يعود بالنفع على المستفيدين من الأيتام في داخل الكويت وخارجها.
بدوره، تحدث رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د. ناصر العجمي عن مكانة اليتيم في الإسلام، مؤكدا حاجة اليتيم إلى الاحتواء النفسي والاجتماعي، داعيا إلى الكفالة الشاملة لينشأ صالحا معا.
وأوضح أن مبادرة المؤتمر جاءت بعد توصيات ومقترحات من جمعيات وهيئات خيرية داخل الكويت وخارجها تسعى لتجاوز الكفالة المادية لليتيم في مجالات عدة منها النفسية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه يتضمن طرح فكرتين أساسيتين ترتبطان بمفهوم الكفالة الشاملة لليتيم والعمل على خدمة وتطوير هذا القطاع المهم والضروري بالعمل الانساني والخيري، أولها متابعة الدورات التدريبية المتنوعة لليتيم ومراعاة الجانب النفسي والاجتماعي فيها ومراقبة تطور السلوكي ولغة التواصل والمخاطبة وغيرها من مجالات التطوير الذاتي. وأشار إلى أن الفكرة الثانية تعتمد على الجانب التقني بحيث يتابع المتبرع جميع المشاريع الخيرية لاسيما كفالة الأيتام عبر البرامج الالكترونية بما بتوافق مع عمل الجمعيات والهيئات الخيرية. وأعلن العجمي عن كفالة 1000 يتيم في قطاع غزة لمدة عام كامل من الجمعيات والمبرات الخيرية، مشيرا إلى أن إقامة المؤتمر فرصة لحث الكيانات الرسمية والأهلية على المساهمة في هذا الواجب الإنساني.
وتحدث رئيس المؤتمر عبدالعزيز الزايد عن عطاء الكويت وكيف أنها من أولى الدول التي بادرت إلى عمل جسر إغاثي إنساني لقطاع غزة. كما أثنى على كلمة الكويت أمام الأمم المتحدة ووصفها بأنها تثقل الميزان وكذلك كلمة ممثل الكويت في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
كما تحدث الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين د.مصطفى السيد عن العمل الخيري بالمملكة واهتمامها باليتيم ورعايته، لافتا الى ضرورة تبادل التجارب الانسانية لاسيما المتعلق منها بالأيتام بين دولنا الخليجية والعربية.

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