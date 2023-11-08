بالفيديو العيسى دعم الكويت للقضية الفلسطينية مستمر

طهبوب: المشاركة الدولية الواسعة في المعرض تعبير واضح وصريح عن عدالة قضية فلسطين



ندى أبو نصر

أكد النائب عبدالوهاب العيسى دعم الكويت المستمر للقضية الفلسطينية العادلة والمستحقة قيادة وحكومة وشعبا.

وأشار العيسى في تصريح صحافي على هامش معرض مركز التراث الفلسطيني «اغيثوا الانسانية» الذي خصص لأهلنا في قطاع غزة وأقيم في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، الى أن مثل هذه الفعاليات الاجتماعية والثقافية ما هي الا امتداد للدعم المجتمعي للأشقاء في فلسطين ونأمل النجاح لهذا المعرض الذي يشهد مشاركة واضحة، داعيا الشعب الكويتي الى المشاركة في مثل هذه الفعاليات لدعم الاشقاء في فلسطين.

وأشار العيسى الى دعم مجلس الأمة بشكل فوري للقضية الفلسطينية، وفي الجلسة التي تلت جلسة الافتتاح تم عقد جلسة خاصة لمناصرة اخواننا في غزة وتم ارسال رسالة شديدة اللهجة الى جانب التوصيات التي أصدرها المجلس مع الحكومة لملاحقة الكيان الصهيوني ومعاملة القيادات فيه كمجرمي حرب.

وجدد العيسى تأكيده على أن مجلس الأمة مستمر وباق في دعم القضية الفلسطينية العادلة بكل ما تتوافر من امكانيات.

بدوره، اكد السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب ان معرض مركز التراث الفلسطيني «اغيثوا الانسانية» يختلف عن المعارض السابقة وهو مخصص لأهلنا في قطاع غزة، مشيرا إلى الحضور الكبير وغير المسبوق من مختلف الدول في المعرض الذي اقيم في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وهذه رسالة من المجتمع الدولي ان القضية الفلسطينية واضحة بأنهم على الجانب الصحيح من هذه المعادلة، ووقوفهم الى جانب الشعب الفلسطيني ضد الابادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية وجريمة الحرب بمنع اهل الضفة من التنقل بين المدن ووضع البوابات الحديدية على مداخل المدن ومنع المواطنين الفلسطينيين من مغادرة هذه المدن.

وتابع طهبوب: كما ان وجود عدد كبير من المجتمع المدني ومشاركة الكثير من السفراء الاوروبيين تعبير واضح وصريح على ان قضية فلسطين قضية عادلة، وأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر ليست دفاعا عن النفس بل ابادة جماعية ومحاولات اسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأشاد السفير الفلسطيني بالموقف الشعبي الكويتي الذي تمثل في «التأكيد على دعمه لفلسطين من خلال تنظيم الوقفات التضامنية وإعلان المواقف المشرفة».

بدوره، أعرب سفير جمهورية مصر العربية أسامة شلتوت عن سعادته بالمشاركة في معرض يحمل معاني الانسانية، لافتا إلى ان الحضور الكبير من مختلف فئات المجتمع إضافة لعدد كبير من رؤساء البعثات الديبلوماسية من مختلف دول العالم يحمل دلالة على وقوف الجميع مع الحق الفلسطيني في إقامة دولته وفق حدوده الشرعية.

وأضاف انه على الرغم من رمزية هذا المعرض إلا انه يؤكد على ان القضية الفلسطينية باقية وستستمر حتى تحصل على حقوقها بدعم كافة الدول العربية وفي مقدمتها مصر، مشيدا بتوقيت إقامة هذا المعرض الهام، داعيا الفلسطينيين للتوحد والتمسك بأرضهم

وأشار إلى وجود نحو 10 آلاف شهيد في غزة أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال وهذا مخالف لجميع الأعراف والقوانين الدولية ويتم تصنيفه دوليا ضمن جرائم الحرب، لافتا إلى وجود تنسيق عربي لتسجيل كافة الاحداث وتدوينها لرفع قضايا في المحكمة الجنائية ومجلس حقوق الانسان ضد جميع الانتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية.

من جهتها، أعربت السفيرة الكندية عليا مواني عن سعادتها بالتعرف على التراث الفلسطيني في هذا المعرض، لافتة إلى ان هذا المعرض عرف الجميع عن التاريخ الفلسطيني وأزياء كل مدينة فيها والتي ترمز لعمق هذا التراث.

وأضافت ان الفلسطينيين فخورون بتاريخهم وتراثهم، موضحة انها كانت فرصة جيدة لتعريف الجميع بهذا التراث العريق.

وبدورها، قالت فاتن ابو غزالة احدى المنظمات لمعرض مركز التراث الفلسطيني ان مركز التراث الفلسطيني تأسس في الاردن عام 1993، وهدفه الحفاظ على التراث والهوية الفلسطينية في مواجهة التعديات المتتالية لسرقة هذا التاريخ، وتمكين المرأة الفلسطينية من الاستقلال المالي، وكذلك تقديم الدعم المالي للعائلات الفلسطينية المتعففة على ارض الوطن.

وأوضحت ان المعرض يتضمن العديد من المشغولات اليدوية والمطرزات والدراعات النسائية وعباءات تراثية ولوحات فنية ومنتجات خزفية وصدفية جلبت من الخليل، إلى جانب ركن الكتب الذي يحتوي على كتب وقصص باللغتين الانجليزية والعربية تتحدث عن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى ركن المونة الذي يتضمن أشهر الأطباق والمنتجات الفلسطينية.

ولفتت إلى أن ريع هذا المعرض يعود لدعم المرابطين في فلسطين والشعب الفلسطيني المقاوم الجبار ومحاولة مساعدته.