جواهر الإبراهيم 28% نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالكويت

نحيي صمود المرأة الفلسطينية ودورها البطولي ضد الاحتلال



جددت الكويت أمس الثلاثاء دعمها للشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية وحيت صمودها وثباتها وأدوارها البطولية والشجاعة وتضحياتها المستمرة رغم جسامة المآسي والأزمات التي يعانيها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها رئيس الوفد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج في المؤتمر الدولي (المرأة في الإسلام) تحت عنوان (المكانة والتمكين) الذي يقام بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية السعودية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي. وقالت الدعيج إنه «في الوقت الذي نجتمع فيه لنستعرض مكانة المرأة في الإسلام تعيش المرأة الفلسطينية وضعا مزريا ومأساويا جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة».

وأضافت ان العدوان الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باستهدافه المدنيين بصورة ممنهجة، حيث شكل عدد الضحايا من النساء والأطفال حوالي 70%. وأكدت الدعيج حرص الكويت منذ بداية نشأتها ووضعها للأسس التشريعية للدولة على الاستناد إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوصت بحفظ وصون حقوق المرأة ومراعاتها ودعم رسالتها الإنسانية والاجتماعية.

وأضافت أن دستور الكويت كفل حقوق المرأة الكويتية منذ عام 1962 وفقا للمادة (29) منه التي أكدت مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك إيمانا من الآباء المؤسسين - وما درجت عليه عادات وتقاليد أهل الكويت - بأنها شريك رئيس وفاعل في بناء الوطن.

وذكرت انه ترجمة لما جاء في (رؤية كويت 2035) والركيزة الخاصة بتعزيز تمكين المرأة فقد أضحت المرأة الكويتية تشكل حوالي 58% من إجمالي القوى العاملة الوطنية وبلغت حصتها في القطاع الخاص 48% والقطاع العام بنسبة 60%.

وأشارت إلى وصول نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالكويت (وزير - وكيل وزارة - وكيل مساعد) 28% في جميع قطاعات الدولة، الأمر الذي يؤكد ما تحظى به المرأة من دور بارز في عملية صنع القرار في الكويت. كما أشارت إلى تضاعف أعداد النساء في القطاعات الأبرز مثل السلك الشرطي وقطاع السلك الديبلوماسي والقطاع النفطي والسلك القضائي بالإضافة إلى شغل المرأة ما نسبته 47% من إجمالي المناصب القيادية والإشرافية في وزارة الدفاع ونسبة 43% من قطاع الهندسة العسكرية.

وأوضحت ان جهود الكويت ساهمت في دعم تمكين المرأة الاقتصادي إلى وصول نسبة شغلها 41% من المناصب القيادية والإشرافية في بنك الكويت المركزي و26% من الوظائف القيادية والإشرافية في القطاع المصرفي و35% من قوة العمل في البنوك الكويتية.

الكويت تقدمت 10 مراتب في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين

أفادت الشيخة جواهر خلال كلمتها بتقدم الكويت 10 مراتب في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وتبوئها المركز الثالث عربيا في مؤشر المرأة والسلام والأمن لعام 2023.

وأضافت ان المؤتمر يأتي في ظروف دقيقة وحرجة تتعرض لها شريعة الإسلام السمحة ورموزها للتشويه والاعتداء إضافة إلى المحاولات البائسة التي تتهم الإسلام بتهميشه لدور المرأة ومكانتها المهمة في المجتمع.

وذكرت ان محاور المؤتمر التي وضعت بعناية لتبيان دور المرأة ومكانتها وحقوقها وعلاقتها بالمجتمع وأفراده تأتي لإيضاح وإزالة أي مغالطات وتشوهات لوضع المرأة في الإسلام.

وأكدت ان الدين الإسلامي رسخ فكرة تساوي الرجل والمرأة في أصل النشأة وفي الخصائص الإنسانية العامة والتكليف والمسؤولية والجزاء والمصير، مضيفة انه أعطى المرأة جميع حقوقها ومكانة رفيعة تحفظ كرامتها وأعلى من شأنها.

وقالت إن المرأة إحدى ركائز النهضة والبناء الرئيسة للمجتمع، معربة عن أملها أن تشهد جلسات المؤتمر هذا النجاح وتحقيق الغايات المنشودة والخروج بتوصيات من شأنها حفظ وصون مكانة المرأة.