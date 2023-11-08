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الأنباء تنشر 13 إجازة وميزة تحصل عليها المرأة الموظفة

11/8/2023 4:39:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
أوضح مصدر لـ «الأنباء» أنه لا يوجد ما يستدعي الموافقة على أي طلب بتخفيض إضافي جديد لساعات عمل المرأة الموظفة. وكشفت عن 13 إجازة وميزة أغلبها مدفوعة الراتب تتمتع بها المرأة الموظفة حاليا. وأفرد المصدر الإجازات والامتيازات المقررة للموظفات في الحكومة، والتي تنشرها «الأنباء»، وجاءت كالتالي:
٭ إجازة وضع شهرين براتب كامل.
٭ إجازة الأمومة للموظفة تمنح بعد انتهاء إجازة الوضع بناء على طلبها عبارة عن شهر براتب كامل و3 أشهر بنصف راتب، ويجوز لها قطعها قبل انتهائها.
٭ إجازة رعاية الطفل للموظفة براتب كامل وتعطى بناء على شهادة من المستشفى معتمدة تفيد بأن الأم ترافق طفلها الذي يرقد بالمستشفى.
٭ إجازة مرافقة الزوج: يجوز أن يمنح للموظفة إجازة بمرتب لمرافقة الزوج في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة.
٭ إجازة مرافقة الزوج الديبلوماسي بالخارج: تمنح الموظفة إجازة مرافقة زوج بمرتب كامل إذا كان الزوج يعمل ديبلوماسيا بوزارة الخارجية وتم إيفاده أو ابتعاثه للعمل في المكاتب الملحقة خارج الكويت.
٭ إجازة العدة وتمنح لمدة 4 أشهر و10 أيام براتب.
٭ إجازة رعاية الأسرة والطفولة وتمنح بناء على طلب الموظفة بدون راتب ولا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 4 سنوات.
٭ إجازة رعاية طفل للموظفة وتمنح بناء على المادة 52 من قانون حقوق الطفل وتتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في التصريح بهذه الإجازة على ألا يتجاوز عمر الطفل 18 عاما وتصل الإجازة لمدة سنتين في المرة الواحدة ويجوز تكرارها بحد أقصى 3 مرات طوال فترة الخدمة.
٭ تستحق الموظفة ذات الإعاقة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى إذا كانت حاملا، وأوصت اللجنة الفنية المختصة بأن حالتها تتطلب ذلك.
٭ تستحق الموظفة ذات الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، إجازة وضع لمدة سبعين يوما براتب كامل، وإجازة رعاية الأمومة التالية لإجازة الوضع لمدة أربعة أشهر براتب كامل، تليها ستة أشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة.
إضافة إلى المميزات التالية:
٭ الرضاعة بواقع ساعتين يوميا لمدة سنتين حسب قانون الطفل.
٭ تخفيض ساعات العمل بأجر للموظفة الحامل في القطاع الحكومي، فقد نص قانون الطفل على التخفيض الوجوبي لساعات العمل اليومية للموظفة الحامل لمدة ساعتين على الأقل اعتبارا من الشهر السادس دون الحاجة للتوجيه الطبي بذلك، كما تم إصدار تعميم من ديوان الخدمة المدنية يقرر حق المرأة بالاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية الدوام أو نهايته.
٭ نظام التغيب الجزئي للموظفة والموظف بصفة عامة بدون أجر بحد أقصى 3 ساعات في اليوم والصادر بتنظيمه قرار من مجلس الخدمة المدنية.


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