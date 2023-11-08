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التربية الموظف الموقع حضورا وانصرافا دون دوام أو إذن يحرم من راتب اليوم

11/8/2023 4:39:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
شددت وزارة التربية على موظفيها بضرورة الالتزام بالحضور والانصراف في مواعيد العمل المحددة بنظام الدوام الرسمي او نظام التغيب الجزئي المسموح به، مؤكدة انه إذا ثبت أن الموظف قام بالتوقيع عند الحضور ثم انصرف من العمل مباشرة دون إذن ولم يداوم، ثم عاد ووقع بالانصراف أو لم يعد فإنه يعتبر منقطعا عن العمل ويحرم من راتبه عن ذلك اليوم.
وقالت الوزارة، في نشرة اصدرتها وتلقت «الأنباء» نسخة منها: بناء على تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2023، ينبه على جميع العاملين بالوزارة الالتزام بما يلي: الحضور والانصراف في مواعيد العمل المحددة بنظام الدوام الرسمي أو نظام التغيب الجزئي المسموح له به قانونا حيث تقضي المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2017 بشان استبدال المادة 10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 م بما يلي: على الموظف الالتزام بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة بنظام الدوام الرسمي أونظام التغيب الجزئي المسموح له به قانونا، ويتم إثبات ذلك عن طريق البصمة كأثبات وحيد للحضور والانصراف، كما تنص المادة 11 من القرار 41 على «تقع مسؤولية تواجد الموظفين في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي على عاتق الرئيس المباشر، ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أي مخالفات لهذا التواجد، وعلى الرئيس التالي له متابعة تنفيذ ذلك».
وتقضي المادة 23 من القرار «إذا ثبت أن الموظف قام بالتوقيع عند الحضور ثم انصرف من العمل مباشرة دون إذن ولم يداوم، ثم عاد ووقع بالانصراف، أو لم يعد فإنه يعتبر منقطعا عن العمل ويحرم من راتبه عن ذلك اليوم، ويخضع للأحكام الواردة في المادة 81 من نظام الخدمة المدنية مع عدم الإخلال المساءلة التأديبية بإجراء تحقيق كتابي مستقل عن هذا النظام ويراعي إعمال مبدأ تدرج العقوبة في ضوء العقوبات السابقة الواقعة على الموظف إن وجدت والواردة بالمادة رقم 60 من نظام الخدمة المدنية».
كما تقضي المادة 30 من القرار 41 السابق انه إذا انقطع الموظف عن العمل بغير إذن فإنه يحرم من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية. وإذا بلغ الانقطاع أحد الحدين المنصوص عليهما بالمادة 81 من نظام الخدمة المدنية اعتبر الموظف مقدما استقالته اعتبارا من اليوم التالي لبلوغ أحد هذين الحدين 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة، وذلك وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3/1981، ويتخذ بشأنه الإجراء المناسب في ضوء ما يقدمه من أعذار.
وايضا ما تقضي به المادة 34 من القرار رقم 41 سالف الذكر بانه إذا زاد الانقطاع عن يوم واحد فإنه يتعين على الموظف إخطار الإدارة التابع لها بأي وسيلة، سواء بنفسه أو من ينوب عنه بالأسباب التي دعت الى الانقطاع، حتى تكون الإدارة على علم بحالته وحتي يؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقدير عذره على أن يوقف صرف مرتبه عند بلوغ انقطاعه 7 أيام فيجب على المسؤول المباشر مخاطبة الإدارة المالية فورا بشأن وقف صرف راتبه على سبيل الاحتياط.وإذا زاد الانقطاع عن 15 يوما يتعين على جهة الإدارة مخاطبة إدارة الموارد البشرية لاتخاذ الإجراءات القانونية وذلك بعد التأكد من صدور القرار الاحتياطي بوقف صرف الراتب للموظف المنقطع وفق المادة 81 من نظام الخدمة المدنية.

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