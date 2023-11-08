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المهندسين تنظم مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة الثلاثاء المقبل

11/8/2023 4:39:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، تنظم جمعية المهندسين الكويتية بالتعاون مع كلية الهندسة والبترول مؤتمر ومعرض «الصحة والسلامة والبيئة» يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 14 و15 نوفمبر الجاري في مبنى كلية الهندسة والبترول الشمالي بمدينة صباح السالم الجامعية في تمام الساعة 10 صباحا.
وعقدت اللجنة التنظيمية للمؤتمر بمقر الجمعية أمس اجتماعا موسعا في إطار استعداداتها بحضور رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية م.فيصل العتل ورؤساء اللجان الفرعية وعدد من أعضائها وأمين سر الجمعية م.فهد العتيبي والمدير العام م.وليد المطوع وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وقال رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية م.فيصل العتل بعد الاجتماع: سعدنا بالاطلاع على استعدادات اللجنة والتعرف على أي عقبات لتجاوزها، وأكدنا اعتزازنا بهذا العدد الكبير من المتطوعين والمتطوعات أبناء وبنات الجمعية الذين يعكسون حبهم لبلدهم ولمهنتهم.
وأضاف العتل أن المؤتمر مبادرة مهمة من مبادرات الجمعية في إطار تعاونها مع كلية الهندسة والبترول، لافتا الى أننا نعمل مع الجامعة في إطار مذكرات التعاون والتفاهم الموقعة بيننا وبين عدد من الكليات والأقسام في كلية الهندسة والبترول.
وزاد: يهدف المؤتمر إلى تعريف القائمين على قطاعات الصحة والسلامة والبيئة والعاملين فيها إلى أفضل الممارسات في المجال وكيفية المساهمة في تحقيق التنمية التي تنشدها الكويت، مضيفا أن تعاوننا وتوقيعنا لاتفاقية تعاون مع الجمعية الأميركية لمحترفي السلامة يساهم في تأهيل المزيد من الكوادر الكويتية في هذا المجال، مؤكدا ان المتطوعين والمتطوعات بالجمعية أخذوا على عاتقهم توفير كل السبل لإنجاح المؤتمر، موضحا أنهم يعملون في لجان المؤتمر مما يجعلنا أكثر إصرارا على المساهمة في خدمة الكويت من مختلف المواقع. ودعا طلبة الجامعة والمختصين في القطاعين العام والخاص والممارسين لأعمال الصحة والسلامة والبيئة إلى الاستفادة من الورش التدريبية التي يقدمها متخصصون من داخل الكويت وخارجها، متوجها بالشكر الى وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على رعاية المؤتمر وإلى مدير جامعة الكويت بالإنابة وعميد كلية الهندسة والمسؤولين في الجامعة على التعاون، مما سيوفر بيئة جاذبة تساهم في نجاح المؤتمر وتحقيقه للأهداف المرجوة.

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