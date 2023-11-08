الصفا الإنسانية تدشن 265 بئرا في 6 دول

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع أن الجمعية لن تتوانى في تقديم الدعم والعون والمساعدة للمسلمين في شتى بقاع العالم، مشيرا إلى انها نفذت مجموعة من المشاريع الخيرية في مختلف الدول العربية والإسلامية خلال الفترة المنقضية من 2023، ومن أبرزها إقامة 25 شبكة للمياه في قيرغيزيا و114 بئرا ارتوازية و151 بئرا سطحية للمياه العذبة في قيرغيزيا والهند وبنغلاديش وتشاد وسريلانكا واليمن.
وأضاف الشايع أن سكان المناطق النائية من مسلمي هذه الدول في أمس الحاجة إلى حفر آبار المياه العذبة، مبينا أن تكلفة البئر السطحية الواحدة تبدأ من 60 دينارا في الهند، أما الآبار الارتوازية فتبدأ من 440 دينارا في بنغلاديش، في حين تبدأ تكلفة شبكات المياه من 8700 دينار في قيرغيزيا.
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