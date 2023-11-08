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الصفا الإنسانية تدشن 265 بئرا في 6 دول

11/8/2023 4:39:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع أن الجمعية لن تتوانى في تقديم الدعم والعون والمساعدة للمسلمين في شتى بقاع العالم، مشيرا إلى انها نفذت مجموعة من المشاريع الخيرية في مختلف الدول العربية والإسلامية خلال الفترة المنقضية من 2023، ومن أبرزها إقامة 25 شبكة للمياه في قيرغيزيا و114 بئرا ارتوازية و151 بئرا سطحية للمياه العذبة في قيرغيزيا والهند وبنغلاديش وتشاد وسريلانكا واليمن.
وأضاف الشايع أن سكان المناطق النائية من مسلمي هذه الدول في أمس الحاجة إلى حفر آبار المياه العذبة، مبينا أن تكلفة البئر السطحية الواحدة تبدأ من 60 دينارا في الهند، أما الآبار الارتوازية فتبدأ من 440 دينارا في بنغلاديش، في حين تبدأ تكلفة شبكات المياه من 8700 دينار في قيرغيزيا.

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