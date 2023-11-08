Wednesday, 08 November 2023 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركز العلمي شارك في تنظيف شاطئ الخليج

11/8/2023 4:39:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك فريق المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي في تنظيف شاطئ الخليج العربي، وذلك خلال حملة قامت بها السفارة اليابانية لدى البلاد للتوعية بأهمية النظافة، والحفاظ على الشواطئ والمتنزهات والأماكن العامة.
وقالت مديرة التسويق والاتصالات في المركز العلمي سارة الياقوت إن مشاركة فريق المركز من الموظفين تأتي في إطار رسالة المركز والانخراط في الأعمال التطوعية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين بالحفاظ على البيئة البحرية وإبقائها حضارية ونظيفة وخالية من القمامة والمخلفات التي تهدد سلامتها ونضارتها.
من جانبه، أكد رئيس وحدة العلاقات العامة في المركز العلمي محمد السنعوسي حرص المركز على حماية البيئة البحرية من التلوث، لذا فإننا نسعى لأن نكون من المبادرين بالمشاركة في مثل هذه الحملات المهمة، لافتا إلى أن الحملة التي قامت بها السفارة اليابانية تمثل مناسبة مميزة للمساعدة في نشر الوعي بأهمية نظافة البيئة، والحد من الآثار السلبية والضارة للتلوث على شواطئ البلاد وواجهاتها البحرية.

MENAFN08112023000130011022ID1107392866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث