العدل فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين بوظيفة باحث قانوني المؤهلة لوكيل نيابة (ج)

قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن الوزارة توصلت مع المجلس الأعلى للقضاء إلى فتح باب التظلمات لمن لم يشمله قرار التعيين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج). وأضاف الرقبة في تصريح صحافي أن «العدل» والمجلس الأعلى للقضاء بحثا المسألة بموضوعية كاملة في إطار الاختصاصات والصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى للقضاء في مسائل تعيين رجال القضاء والنيابة العامة باعتباره شأنا قضائيا خالصا. وأوضح أنه على الراغبين بعمل التظلم تقديم تظلماتهم في مكتب وكيل وزارة العدل بمجمع الوزارات الدور الثالث بلوك (17) خلال الموعد المقرر قانونا (60 يوما) من تاريخ صدور قرار التعيين بتاريخ 2 الجاري.

وأكد أن الوزارة ستقوم بتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين من تقبل تظلماتهم وإصدار قرار بتعيينهم وإلحاقهم بمن تم تعيينهم بذات الدورة التدريبية ومساواتهم بهم.

وذكر أن الوزارة وفرت الدرجات المالية لزيادة أعداد المعينين في وظيفة باحث قانوني المؤهلة للتعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج) زيادة عن السنوات السابقة ليصل عددهم إلى 105 باحثين، وذلك تنفيذا لسياسة الحكومة الهادفة لسرعة إجراءات «تكويت» القضاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والمستشار النائب العام.

وأكد الحرص على استقلال القضاء وعدم التدخل في اختصاصاته إعمالا للمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات مع التعاون في حدود الاختصاصات الدستورية لكل من السلطتين القضائية والتنفيذية.

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