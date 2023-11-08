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الأوقاف فعاليات جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم تنطلق اليوم

11/8/2023 4:39:41 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن النسخة الـ 12 من جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته ستنطلق اليوم الأربعاء برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وذكر المتحدث باسم «الأوقاف» سلمان الكندري في تصريح صحافي ان الجائزة التي تنطلق بحضور وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري ستستمر حتى الـ 15 من شهر نوفمبر الجاري وتشهد مشاركات من 70 دولة.
وأضاف الكندري أن الجائزة التي يتنافس فيها 121 حافظا وقارئا تهدف إلى التعريف بالقراءات القرآنية وبث روح التنافس لحفظ القرآن الكريم وترغيب أبناء الجيل في حفظ كتاب الله.
وأوضح أن منافسات الجائزة تتوزع على عدة أفرع، منها ما يتصل بحفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد والقراءات العشر وحفظ القرآن كاملا للصغار. وأفاد بأن لجان الجائزة قد عملت على إنجاح وإظهار فعالياتها بالشكل الذي يليق بالكويت ومكانتها.

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